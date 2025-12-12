حيدر يشارك في مؤتمر عربي لمكافحة عمل الأطفال بالقاهرة

شارك وزير العمل حيدر ممثلا بالسيدة نزهة شليطا الخبيرة الإجتماعية التربوية ورئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في ، في المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في ، حول "سياسات الحماية الاجتماعية في للحد من عمل الأطفال"، الذي هدف إلى بحث وتطوير آليات الحماية الاجتماعية الفعّالة في مواجهة هذه الظاهرة في الدول العربية.



وفي كلمته اعرب الوزير حيدر عن شكره وتقديره للجهات المنظمة لهذه الدعوة الكريمة، و"التي تشكل فرصةً هامةً لتعزيز الحوار الإقليمي البنّاء".



وركّز على استعراض التجربة في مجال سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة للحد من عمل الأطفال، موضحاً الإطار التشريعي وإعداد الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية، كبرامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في التغطية الصحية، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر، ودورها في معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.



ولفت الى الاجراءات والتدابير التي اتخذها والتي اولاها اهتماما شديدا ومن اهمها : تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال التابعة للوزارة، لتكون الهيئة التنسيقية المركزية التي تُعنى بوضع الاستراتيجيات ومراقبة التنفيذ وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية.



كما كشف عن الخطط المستقبلية للوزارة في هذا الصدد، والمتمثلة في:



- تطوير وتحديث الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في ، لمواكبة التحديات المستجدة وضمان تكاملها مع سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.



- تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة عمل الأطفال عبر إنشاء مكتبة رقمية متخصصة، لتكون منصةً مرجعيةً شاملة تجمع التشريعات، الأبحاث، أدوات العمل، وأفضل الممارسات المحلية والدولية، مما يُسهّل وصول المختصين والمهتمين إلى المعلومة ويعزز الشفافية.



وأكد وزير العمل في كلمته "الاهتمام الشخصي والمتابعة الحثيثة لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس، يساهم في تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية كأداة استباقية لمنع عمل الأطفال".



وشدد على "أهمية استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، وألا ينتهي هذا التنسيق والتعاون بانتهاء المؤتمر ، ومشاركة البيانات والخبرات الناجحة، وصولاً إلى سياسات حماية اجتماعية عربية متكاملة وفعالة تحمي الطفولة وتضمن مستقبلها". (الوكالة الوطنية)





