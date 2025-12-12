للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة

وقع مشروع مرسوم إعطاء منحة مالية شهرية عن شهريّ كانون الثاني وشباط من العام 2026، للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين عسكريين، وأحاله الى ألامانة العامة لمجلس الوزراء.

