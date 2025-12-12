"لبنان 24" السبّاق

تأكيدًا لمعلومات خاصة كان "لبنان 24
" قد نشرها بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، أعلن سفير مصر في لبنان
علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
، عن زيارة سيقوم بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي للبنان الأسبوع المقبل، أيّ في 18 الجاري وفق مما ذكره "لبنان24
".
وسئل موسى "هل تحدد موعد زيارة رئيس الوزراء المصري الى بيروت
؟"، فأجاب: "يتم الاعداد لهذه الزيارة وهي ستتم الأسبوع المقبل، والترتيبات متواصلة مع الدولة اللبنانية
، على امل ان تكون الزيارة موفقة وهي تهدف الى مواصلة ارسال رسائل الدعم الى لبنان، خصوصا وان مصر قد تكون الوحيدة التي، ومنذ بدء العهد
الرئاسي الجديد، كانت على تواصل دائم وتبادلت الزيارات لمسؤولين على مستوى عال من الجانبين، ومع نهاية العام سنختتمه مع زيارة رئيس الوزراء الى لبنان التي نأمل ان تكون على الطريق
الصحيح وتزيد الدعم للبنان وتعزز التنسيق الكامل بين البلدين".