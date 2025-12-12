"لبنان 24" السبّاق



تأكيدًا لمعلومات خاصة كان " " قد نشرها بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، أعلن سفير مصر في علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية ، عن زيارة سيقوم بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي للبنان الأسبوع المقبل، أيّ في 18 الجاري وفق مما ذكره " ".

وسئل موسى "هل تحدد موعد زيارة رئيس الوزراء المصري الى ؟"، فأجاب: "يتم الاعداد لهذه الزيارة وهي ستتم الأسبوع المقبل، والترتيبات متواصلة مع ، على امل ان تكون الزيارة موفقة وهي تهدف الى مواصلة ارسال رسائل الدعم الى لبنان، خصوصا وان مصر قد تكون الوحيدة التي، ومنذ بدء الرئاسي الجديد، كانت على تواصل دائم وتبادلت الزيارات لمسؤولين على مستوى عال من الجانبين، ومع نهاية العام سنختتمه مع زيارة رئيس الوزراء الى لبنان التي نأمل ان تكون الصحيح وتزيد الدعم للبنان وتعزز التنسيق الكامل بين البلدين".