البزري شارك في إطلاق خطة تجهيز المستشفيات الحكومية لضمان عدالة صحية

كتب النائب الدكتور عبر حسابه على منصة "أكس" شاركتُ في إطلاق خطة تجهيز لِضمان عدالة صحية وتأمين تشخيص وعلاج مُتقدّم للمواطنين بكلفةٍ عادلة.ولِصيدا حصتها من خلال إقرار قسمٍ لأمراض القلب في وتجهيز مُستشفيَي الحكوميَّين بأحدث أجهزة التشخيص المتطورة. سأواصل العمل مع لتأمين كل ما يَحتاجهُ المواطنون".