آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2025 | 08:12
تشهد متاجر بيع الأدوات الكهربائية طلباً على مصابيح الإنارة الصغيرة التي يجري تشريجها بواسطة البطاريات، وذلك بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ناهيك عن سوء الأحوال الجوية والتي تؤثر على الطاقة الشمسية.
وحالياً، فإنّ مستوى التغذية بالتيار الكهربائي متراجع جداً، حيثُ تأتي الكهرباء لساعتين يومياً كأقصى حد.
وفي السياق، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" إن مستوى الانتاج لا يتجاوز الـ200 ميغاواط، موضحة أنّه من المفترض أن تصل باخرة محملة بـ"الغاز أويل" منتصف ظهر يوم الجمعة على أن يجري تفريغها مباشرة بين يومي الجمعة والسبت.
وأوضحت المصادر أن تعزيز المعامل بالمحروقات المطلوبة سيؤدي إلى تعزيز التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ اعتباراً من مطلع الأسبوع المُقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

