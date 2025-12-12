رسمياً... إليكم جدول الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة (صورة)

اصدر للتربية رئيس اللجان الفاحصة المـذكـرة الإداريـة رقــم :

١١١ المتعلقة برزنامة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة على ان تصدر لاحقا مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ،وجاء في المذكرة :



"تُجرى الامتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 العاديّة، وفقاً للترتيب الآتي:

Advertisement