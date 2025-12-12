تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
البستاني يشيد بالدور الروحي والإيجابي لبكركي بعد زيارة البابا
Lebanon 24
12-12-2025
|
08:32
photos
0
زار النائب فريد البستاني اليوم الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، وجرى البحث في عدد من
القضايا
الوطنية والسياسية الراهنة. وعقب الزيارة، أدلى النائب البستاني بتصريح قال فيه: "كان لي شرف زيارة سيدنا البطريرك اليوم، حيث جرى التداول في عدد من القضايا الراهنة. وقد هنّأته على نجاح زيارة قداسة البابا، مؤكّدًا الدور الكبير الذي قامت به بكركي في التحضير لها، والأثر الإيجابي العميق الذي تركته هذه الزيارة على المستويين الوطني والروحي".
وأضاف: "لمسنا خلال اللقاء تناغمًا واضحًا بين مواقف سيدنا البطريرك الداعية إلى الحياة والسلام، وبين التوجّه الذي جاء قداسة البابا ليكرّسه خلال زيارته، وهو توجّه فكري تتبنّاه بكركي ونؤيّده بالكامل".
وعلى الصعيد السياسي، أشار البستاني إلى وجود "مؤشرات انفراج نأمل أن تُترجم إيجابيًا، لا سيّما في ما يتعلّق بموضوع الميكانيزم"، لافتًا إلى أنه "في حال تجاوز عقدة المهل، فإن مسار الجيش هو المسار الصحيح، ويجب دعمه والوقوف إلى إلى جانبه". (الوكالة الوطنية)
