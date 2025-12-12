تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عيسى الخوري: الاستثمار في الأبحاث والابتكار يطور مستقبل الصناعة

Lebanon 24
12-12-2025 | 08:37
أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري "أن البحث الأكاديمي والعلمي أساسي في تطوير المؤسّسات الصناعيّة وتحديث مساراتها الابتكاريّة والتنفيذيّة"، مثنيا على "التعاون الراسخ والمثمر والايجابي بين القطاعين العام الممثّل بوزارة الصناعة، والخاص الممثل بالقطاع الصناعي والجامعي والطالبي، وبمشاركة وثيقة من الاتّحاد الاوروبي وجمعيّة "بيريتك".

وأكّد أنه "من الضروري تأمين التمويل للبحث العلمي، ووضع التشريعات الكفيلة بتحفيزه وتخفيض الأكلاف والرسوم عليه". وأعلن تقدير لبنان للشراكة مع الاتّحاد الاوروبي، ودعا إلى "اشراك القوى الاغترابيّة في الاستثمار بالموارد البشريّة الخلّاقة والمبدعة".

وقال عيسى الخوري في احتفال اطلاق المرحلة التنفيذيّة للفرق الأكاديميّة والصناعيّة ومنحها الإطار المؤسّسي والمالي لتطوير خططها وتحويلها إلى مشاريع تطبيقيّة تفيد الصناعة:" إنّ جمعيّة انجازات البحوث الصناعيّة - لبنان(IRALEB) التي تنظّم هذا الحدث، أصبحت في مرحلة متقدّمة على صعيد الخبرة والفاعليّة في ادارة العلاقة بين الجامعات والطلاب من جهة وبين الصناعيّين من جهة ثانية. ويشجّع الأمر على المضيّ بالمشاريع في المستقبل بهدف تحقيق نتائج مرضية لجميع المعنيين."

وأقيمت مراسم التوقيع الرسمية لبرنامج ليرا 18 بمسارَيه: "من البحث إلى السوق"، و"حلول للتحديات الصناعية" في حضور رئيس الهيئة التنفيذيّة في IRALEB المهندس زياد الشماس، رئيس بيريتك مارون الشماس، ورؤساء جامعات وجمعيّات بحثية وعمداء وصناعيين وأساتذة جامعيين وطلاب.

المسار الأول: من البحث إلى السوق – توقيع اتفاقيات المنح

وقّعت خمس فرق أكاديمية من جامعات لبنانية اتفاقيات التمويل المخصصة لمسار "From Research to Market" ضمن مشروع Lebanon Innovate المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمنفّذ بالشراكة بين IRALEB وBerytech. وتمّ تسليم الدفعة الأولى من المنح على أن تستكمل مراحل الدعم ضمن برنامج الاحتضان التقني والريادي.

الجامعات الموقّعة على اتفاقيات المنح  : الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) – مشروعان،جامعة القديس يوسف (USJ)، الجامعة اللبنانية (LU)،جامعة العلوم والتكنولوجيا الأميركية (AUST).

المسار الثاني: حلول للتحديات الصناعية – توقيع تعهّدات الشراكة

أطلقت الجلسة الثانية مرحلة التنفيذ في مسار "Solving Industrial Challenges"، حيث وقّع المشرفون الأكاديميون والشركاء الصناعيون تعهّداتهم المشتركة لتنفيذ أربعة مشاريع تهدف إلى معالجة احتياجات صناعية فعلية.

الفرق الصناعية–الأكاديمية المشاركة  

‏•BAU × Time International

‏•BAU × MediSafe

‏•UOB × S.O.A.L – Air Liquide Lebanon

‏•AUT × International Chemistry Company. (الوكالة الوطنية)
