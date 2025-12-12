تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم يحذر من استغلال قضايا الجنوب والمغتربين لأهداف انتخابية
Lebanon 24
12-12-2025
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم
هاشم في تصريح بعد لقاءات عقدها في دارته في شبعا، أن "أي مقاربة للسيادة والكرامة الوطنية تبقى ناقصة أو معدومة، إذا ابتعدت عن هموم الجنوب والحفاظ عليه وحمايته بتحرير كل جزء محتل من ارضه واعادة اعمار ما هدمته آلة الحقد الصهيونية"، وقال: "ليبقى ابناء الجنوب في ارضهم متمسكين بها لافشال مخططات العدو الاسرائيلي لتحويلها الى مساحات عازلة تحت عناوين اقتصادية لا معنى لها، غايتها واضحة، وهي ابعاد الجنوبيين عن مناطق الحدود، وهذا لم ولن يحصل لان تراب هذه الارض مجبول بدماء ابنائها وعرقهم".
وأسف هاشم من "ان البعض لا يتوقف عند استمرار العدوان"، وقال: "أولوية هذه المرحلة وضع حد لما يتعرض له
لبنان
من خلال التمسك بالوحدة الداخلية، وإذ بأصوات تصدح للاثارة والتحريض لكسب مساحة شعبوية انتخابية، متجاهلة حاجة البلد للهدوء والحكمة والعقلانية لحمايته وتحصينه في ظل العواصف التي تهب على المنطقة، وهم يستمرون باستهدافهم عنوان التوازن وميزانه ورأس
الحكمة
".
ودعا هاشم الى "ابعاد المؤثرات السلبية ليبقى هذا الوطن بمميزاته وصيغته، وطن الوحدة والعدالة التي جسدها دائما دولة
الرئيس نبيه بري
الذي تمسك باللغة الجامعة في مقاربته لكل الملفات وفي كل الاوقات، وهو ما زال الى اليوم وللغد داعيا للتخلي عن كل ما يفرق، واستمر على هذا النهج قبل البدء بالحديث عن
قانون الانتخابات
داعيا للعودة الى
الدستور
ووثيقة الوفاق الوطني، ولهذا تقدمت كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون للانتخابات، استنادا للمادة 22 من الدستور والتزاما بوثيقة الوفاق. وأي كلام عن تعديلات هو خدمة لمصالح حزبية وطائفية ومناطقية يتحمل اصحابها اي خلل بمواعيد ثابتة للانتخابات. ولا يتوهمن احد ان الكلام عن المغتربين والبكاء على دورهم وحضورهم يخرج عن الاستثمار الرخيص من اجل التحريض الذي لن يجد له مكانا، في وقت يفترض عدم زج الجناح الآخر للوطن في زواريب سياسة من يفتش عن اهتزازات تعود بالضرر على بلدنا".
(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
12/12/2025 19:35:56
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مهلة تسجيل المغتربين تنتهي اليوم و"نواب الأكثرية" يحذرون من تعطيل الانتخابات
Lebanon 24
مهلة تسجيل المغتربين تنتهي اليوم و"نواب الأكثرية" يحذرون من تعطيل الانتخابات
12/12/2025 19:35:56
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: الاستقلال الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي
Lebanon 24
هاشم: الاستقلال الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي
12/12/2025 19:35:56
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
Lebanon 24
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
12/12/2025 19:35:56
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الانتخابات
الوكالة الوطنية
الرئيس نبيه بري
دولة الرئيس
نبيه بري
الدستور
التزام
الحكمة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
Lebanon 24
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
12:21 | 2025-12-12
12/12/2025 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
Lebanon 24
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
12:14 | 2025-12-12
12/12/2025 12:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
11:59 | 2025-12-12
12/12/2025 11:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
Lebanon 24
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
11:49 | 2025-12-12
12/12/2025 11:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
Lebanon 24
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
11:31 | 2025-12-12
12/12/2025 11:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2025-12-12
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
12:14 | 2025-12-12
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
11:59 | 2025-12-12
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
11:49 | 2025-12-12
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
11:31 | 2025-12-12
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
11:20 | 2025-12-12
بسبب الطاقة الشمسية.. حريق كبير داخل منزل في كفرتبنيت (فيديو)
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24