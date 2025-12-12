تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بالصورة.. كمين محكم بين شتورا وجديتا يسفر عن توقيف مشتبه به
Lebanon 24
12-12-2025
|
09:01
photos
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي
اللبنانية
.
بتاريخ 17- 11- 2025 وردت إلى مفرزة
زحلة
القضائية في وحدة
الشرطة القضائية
شكوى مقدّمة لدى
النيابة العامة
الاستئنافية في
البقاع
بادعاء (ا. ح. سوري الجنسية) نيابةً عن ابنته القاصر:
ج. ح. (مواليد عام ۲۰۱٤،
سورية
الجنسية)
ضد المدعى عليه (ا. ق. مواليد عام 1970، سوري الجنسية)، بجرم تحرش.
وباستماع إفادة القاصر، صرّحت أنها تعرّضت للتحرّش من قبل (ج. ح.)، حيث كان يستدرجها إلى منزله ويمارس أعمال منافية للحشمة معها محاولا اغتصابها.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها المفرزة، تبيّن أن المدعى عليه قد بدّل مكان إقامته. وبتاريخ 18-11-2025، وبعد المتابعة، تمكّنت قوة من مفرزة زحلة القضائية من تحديد مكان وجوده وتوقيفه على متن سيارته بكمين محكم بين بلدتَي شتورا – جديتا.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع
القضاء
المختص بناءً لإشارته.
