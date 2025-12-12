بالصورة.. كمين محكم بين شتورا وجديتا يسفر عن توقيف مشتبه به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي .



بتاريخ 17- 11- 2025 وردت إلى مفرزة القضائية في وحدة شكوى مقدّمة لدى الاستئنافية في بادعاء (ا. ح. سوري الجنسية) نيابةً عن ابنته القاصر:



ج. ح. (مواليد عام ۲۰۱٤، الجنسية)

ضد المدعى عليه (ا. ق. مواليد عام 1970، سوري الجنسية)، بجرم تحرش.



وباستماع إفادة القاصر، صرّحت أنها تعرّضت للتحرّش من قبل (ج. ح.)، حيث كان يستدرجها إلى منزله ويمارس أعمال منافية للحشمة معها محاولا اغتصابها.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها المفرزة، تبيّن أن المدعى عليه قد بدّل مكان إقامته. وبتاريخ 18-11-2025، وبعد المتابعة، تمكّنت قوة من مفرزة زحلة القضائية من تحديد مكان وجوده وتوقيفه على متن سيارته بكمين محكم بين بلدتَي شتورا – جديتا.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المختص بناءً لإشارته.

