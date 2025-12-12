لبنان والعراق يتباحثان تعزيز التعاون في شؤون اللاجئين والمهجّرين

استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشوون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة وزيرة المهجّرين فائق جابرو، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق في ما يتعلق بملف اللاجئين في .وناقش الجانبان إمكان توفير المساعدة لتسهيل عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم، إضافة إلى بحث آليات الاستفادة من خبرة لبنان في معالجة ملف المهجّرين، نظراً للتجربة الطويلة التي خاضها خلال السنوات الماضية في هذا المجال.وشدّد الوزيران على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات بما يساهم في وضع خطط عملية لمعالجة التحديات المشتركة. (الوكالة الوطنية)