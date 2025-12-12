تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الحلوسية
Lebanon 24
12-12-2025
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"بتاريخ 12 /12 /2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الحلوسية – صور".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيناب - عاليه
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيناب - عاليه
12/12/2025 19:36:31
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الخيام
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الخيام
12/12/2025 19:36:31
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في ديرميماس عند الساعة 12:00 ظهرا
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في ديرميماس عند الساعة 12:00 ظهرا
12/12/2025 19:36:31
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا ما بين الساعة 14.30 والساعة 15.00
Lebanon 24
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا ما بين الساعة 14.30 والساعة 15.00
12/12/2025 19:36:31
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
Lebanon 24
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
12:21 | 2025-12-12
12/12/2025 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
Lebanon 24
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
12:14 | 2025-12-12
12/12/2025 12:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
11:59 | 2025-12-12
12/12/2025 11:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
Lebanon 24
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
11:49 | 2025-12-12
12/12/2025 11:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
Lebanon 24
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
11:31 | 2025-12-12
12/12/2025 11:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2025-12-12
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
12:14 | 2025-12-12
قوى الامن تعمم صورة مشتبه بها بجرم سرقة
11:59 | 2025-12-12
إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري
11:49 | 2025-12-12
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
11:31 | 2025-12-12
بعد توقّف خدماتها في جونيه... هذا ما أعلنته "أوجيرو"!
11:20 | 2025-12-12
بسبب الطاقة الشمسية.. حريق كبير داخل منزل في كفرتبنيت (فيديو)
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24