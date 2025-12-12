الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الحلوسية

صدر عن ـــ البيان الآتي:



"بتاريخ 12 /12 /2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الحلوسية – صور".

