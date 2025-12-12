الخازن والسفير ماغرو يشددان على دعم فرنسا المستمر للبنان ومؤسساته

كرم النائب فريد هيكل الخازن السفير الفرنسي في هيرفي ماغرو بمأدبة عشاء، في دارته في القليعات، حضرها مجلس النواب الياس بو صعب، النواب: فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، فيصل كرامي، وليم طوق، كميل شمعون، الوزيران السابقان جوني القرم ومحمد جواد خليفة، النائب السابق الدكتور فارس سعيد، اضافة الى فعاليات المنطقة.



استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الخازن، وشدد فيها على "عمق العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تربط كسروان ولبنان بفرنسا منذ قرون، وعلى الدور الفرنسي الثابت في دعم الدولة وتعزيز مؤسساتها"، مذكرا بالمحطات التي وقفت فيها فرنسا إلى جانب لبنان، لا سيما خلال أزمة عام 2019، وبعد انفجار المرفأ عام 2020، وبدعمها المتواصل للمدارس الكاثوليكية".



وأشاد بدور فرنسا في "الدفاع عن تطبيق القرار 1701 وفي الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات النزاع الأخير بين وحزب الله، ولا سيما عبر الدفع نحو الانسحاب من النقاط الخمس المتنازع عليها وتعزيز سيادة الدولة".



كما نوه بـ"الدور الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، معتبرا أنه "يشكل ركيزة للاستقرار الداخلي ولتعزيز هيبة المؤسسات".



وأشار إلى "التعاون الوثيق بين فرنسا والكرسي الرسولي، والدور الذي يلعبه الفاتيكان في دعم التعددية اللبنانية منذ الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر".



، أكد ماغرو " فرنسا الثابت تجاه لبنان"، مشيرا إلى أن "زيارات الموفد الرئاسي الخاص جان إيف لودريان المتكررة تعكس تصميم باريس على إبقاء الملف اللبناني أولوية دولية".



ولفت إلى أن "فرنسا تواصل العمل للحفاظ على حضور الملف اللبناني في المحافل الدولية، لا من أجل أمن إسرائيل أو استقرار ، بل من أجل مستقبل لبنان نفسه".



وشدد على "أهمية الهوية اللبنانية المتعددة"، معتبرا أن "الوجود المسيحي يلعب دورا محوريا في توازن "، مشيرا إلى أن "نموذج العيش المشترك في لبنان يبقى فريدا رغم كل التحديات".



وأكد "ضرورة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، معتبرا أن "النهوض بالمؤسسات، خصوصا المؤسسة العسكرية، يستدعي معالجة أوضاع الدولة المالية"، معلنا أن "فرنسا ستنظم مؤتمرا لدعم في الأسابيع المقبلة".



كذلك أكد ثقته بـ"قدرات اللبنانيين وبنوعية طلابهم وشبابهم"، مشددا على أن بلاده "ستواصل دعم لبنان بالتعاون مع شركائها الدوليين، وأن أي رئيس أو رئيسة مقبلة في فرنسا سيحافظ على العلاقة الخاصة مع لبنان". (الوكالة الوطنية)

Advertisement