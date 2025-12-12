تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخازن والسفير ماغرو يشددان على دعم فرنسا المستمر للبنان ومؤسساته

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:50
Doc-P-1454267-639011551104369647.png
Doc-P-1454267-639011551104369647.png photos 0
كرم النائب فريد هيكل الخازن السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو بمأدبة عشاء، في دارته في القليعات، حضرها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النواب: فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، فيصل كرامي، وليم طوق، كميل شمعون، الوزيران السابقان جوني القرم ومحمد جواد خليفة، النائب السابق الدكتور فارس سعيد، اضافة الى فعاليات المنطقة.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الخازن، وشدد فيها على "عمق العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تربط كسروان ولبنان بفرنسا منذ قرون، وعلى الدور الفرنسي الثابت في دعم الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها"، مذكرا بالمحطات التي وقفت فيها فرنسا إلى جانب لبنان، لا سيما خلال أزمة عام 2019، وبعد انفجار المرفأ عام 2020، وبدعمها المتواصل للمدارس الكاثوليكية".

وأشاد بدور فرنسا في "الدفاع عن تطبيق القرار 1701 وفي الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات النزاع الأخير بين إسرائيل وحزب الله، ولا سيما عبر الدفع نحو الانسحاب من النقاط الخمس المتنازع عليها وتعزيز سيادة الدولة".

كما نوه بـ"الدور الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، معتبرا أنه "يشكل ركيزة للاستقرار الداخلي ولتعزيز هيبة المؤسسات".

وأشار إلى "التعاون الوثيق بين فرنسا والكرسي الرسولي، والدور الذي يلعبه الفاتيكان في دعم التعددية اللبنانية منذ الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر".

من جهته، أكد ماغرو "التزام فرنسا الثابت تجاه لبنان"، مشيرا إلى أن "زيارات الموفد الرئاسي الخاص جان إيف لودريان المتكررة تعكس تصميم باريس على إبقاء الملف اللبناني أولوية دولية".

ولفت إلى أن "فرنسا تواصل العمل للحفاظ على حضور الملف اللبناني في المحافل الدولية، لا من أجل أمن إسرائيل أو استقرار سوريا، بل من أجل مستقبل لبنان نفسه".

وشدد على "أهمية الهوية اللبنانية المتعددة"، معتبرا أن "الوجود المسيحي يلعب دورا محوريا في توازن الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "نموذج العيش المشترك في لبنان يبقى فريدا رغم كل التحديات".

وأكد "ضرورة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، معتبرا أن "النهوض بالمؤسسات، خصوصا المؤسسة العسكرية، يستدعي معالجة أوضاع الدولة المالية"، معلنا أن "فرنسا ستنظم مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني في الأسابيع المقبلة".

كذلك أكد ثقته بـ"قدرات اللبنانيين وبنوعية طلابهم وشبابهم"، مشددا على أن بلاده "ستواصل دعم لبنان بالتعاون مع شركائها الدوليين، وأن أي رئيس أو رئيسة مقبلة في فرنسا سيحافظ على العلاقة الخاصة مع لبنان". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

