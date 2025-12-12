تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وسط بيروت يتهيأ للأعياد بعد إزالة العوائق وتسهيل حركة المرور والمشاة

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:52
أعلنت إدارة اسواق بيروت في بيان، أنه "في إطار تسهيل حياة المواطنين وإعادة ربط وسط بيروت ببعضه وبمحيطه، تمت إزالة جميع العوائق من مجسمات حجرية، وأحواض زرع كبيرة، وسلاسل كانت تقفل الممرات بشكل كامل وتعيق حركة السير والمشاة".
وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي بمبادرة من شركة سوليدير، وبتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبإشراف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في انسجام تام مع المخطط التوجيهي العام الذي صُمّم ليكون الوسط مساحة مفتوحة مع شوارع مترابطة تؤمن انسيابية التنقل في قلب العاصمة ومنه إلى المناطق المجاورة".
وأشارت الى أن "هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، لا سيما خلال فترة الأعياد وما تشهده المدينة من ازدحام مروري ينعكس سلبا على الحياة اليومية. كما تندرج ضمن خطة أشمل تعمل سوليدير على تنفيذها لإعادة تفعيل دور وسط بيروت كشريان حيوي للعاصمة ومساحة جامعة لأهلها وزوارها المدعوين الى التعاون من خلال الالتزام بتعليمات منع الوقوف وجميع الإرشادات الصادرة عن شرطة السير".

وذكرت أن "أعمال إزالة العوائق شملت عددا من الشوارع الأساسية، أبرزها: ويغان، اللنبي، فوش، البطريرك حويّك، جبران تويني، عمر الداعوق، الأمير فخر الدين، عدنان الحكيم، فوزي الداعوق، وفيق سنّو، شفيق الوزّان، مير مجيد أرسلان، جورج حدّاد، المونسنيور شبلي، بشير الجميّل، شارع دولة الكويت، وريمون إده. وستنتقل الأعمال لاحقا إلى جادة فؤاد شهاب، شارع رياض الصلح، شارع الأمير بشير، وشارع الكبوشيين، قبل أن تمتد أخيرا إلى بعض شوارع الواجهة البحرية، بما يضمن تحسين الوصول والحركة في كامل المنطقة".
ولفت البيان الى أنه "في هذا السياق، كانت الشركة قد وضعت مؤخرا حجر الأساس لإحدى أكبر الحدائق العامة في لبنان، "حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" على الواجهة البحرية، والتي ستشكل متنفسا حضريا جديدا لبيروت".
