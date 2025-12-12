وسط بيروت يتهيأ للأعياد بعد إزالة العوائق وتسهيل حركة المرور والمشاة

أعلنت إدارة اسواق في بيان، أنه "في إطار تسهيل حياة المواطنين وإعادة ربط وسط بيروت ببعضه وبمحيطه، تمت إزالة جميع العوائق من مجسمات حجرية، وأحواض زرع كبيرة، وسلاسل كانت تقفل الممرات بشكل كامل وتعيق حركة السير والمشاة".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي بمبادرة من شركة سوليدير، وبتوجيهات من دولة القاضي نواف سلام، وبإشراف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في انسجام تام مع المخطط التوجيهي العام الذي صُمّم ليكون الوسط مساحة مفتوحة مع شوارع مترابطة تؤمن انسيابية التنقل في قلب العاصمة ومنه إلى المناطق المجاورة".

وأشارت الى أن "هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، لا سيما خلال فترة الأعياد وما تشهده المدينة من ازدحام مروري ينعكس سلبا على الحياة اليومية. كما تندرج ضمن خطة أشمل تعمل سوليدير على تنفيذها لإعادة تفعيل دور وسط بيروت كشريان حيوي للعاصمة ومساحة جامعة لأهلها وزوارها المدعوين الى التعاون من خلال الالتزام بتعليمات منع الوقوف وجميع الإرشادات الصادرة عن شرطة السير".



وذكرت أن "أعمال إزالة العوائق شملت عددا من الشوارع الأساسية، أبرزها: ويغان، اللنبي، فوش، البطريرك حويّك، تويني، عمر الداعوق، الأمير فخر الدين، عدنان الحكيم، فوزي الداعوق، وفيق سنّو، شفيق الوزّان، مير مجيد أرسلان، حدّاد، المونسنيور شبلي، بشير الجميّل، شارع دولة ، وريمون إده. وستنتقل الأعمال لاحقا إلى جادة شهاب، شارع الصلح، شارع الأمير بشير، وشارع الكبوشيين، قبل أن تمتد أخيرا إلى بعض شوارع الواجهة البحرية، بما يضمن تحسين الوصول والحركة في كامل المنطقة".

ولفت البيان الى أنه "في هذا السياق، كانت الشركة قد وضعت مؤخرا حجر الأساس لإحدى أكبر الحدائق العامة في ، "حديقة الرئيس الشهيد " على الواجهة البحرية، والتي ستشكل متنفسا حضريا جديدا لبيروت".

