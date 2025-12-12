لماذا يضغط ترامب على نتنياهو لعدم التصعيد في لبنان؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ خبراء في العلاقات الدولية أكدّوا أنّ طلب الرئيس الأميركيّ من بنيامين نتنياهو، بمنح مزيدًا من الوقت لإكمال عملية نزع سلاح " "، يعكس رغبة في عدم إشعال حرب جديدة في المنطقة بعد الحرب على ".



وأوضح الخبراء أنّ "المهلة الجديدة التي يريدها ، مرتبطة بالدرجة الأولى باقتناص لبنان الفرصة الدبلوماسية الجارية والقائمة في سياق التفاوض مع بالمستوى المدني، الذي جرى مؤخراً، ضمن جلسات "الميكانيزم"، بتعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، والتي ستستكمل في 19 كانون الأول".



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت أنّ "إدارة ترامب طلبت من نتنياهو منح لبنان مزيدًا من الوقت لإكمال عملية نزع سلاح "حزب الله"، وعلى الرغم من إعلان الحكومة أنها فككت 80% من أسلحة "الحزب" في جنوب نهر الليطاني، بينما تُشكّك إسرائيل في قدرة على الالتزام بالموعد النهائي المحدد بنهاية العام الجاري، محذرة من أنها لن تنتظر إلى الأبد". (ارم نيوز)

