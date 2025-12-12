منعاً للعتمة... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ أقرّ من خارج جدول الأعمال، السماح بتفريغ باخرة " أويل" مكتفياً بفحوصات بلد المنشأ منعاً للعتمة، على أنّ يتمّ إستعمال حمولتها فور ورود نتائج "Bureau Veritas".