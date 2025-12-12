جمارك صيدا تضبط فان محمّلًا بألبسة مقلدة وسيارة محملة بالدخان المهرّب

اعلنت ، في بيان، "أن قوة من ضابطة الجمركية تمكنت من ضبط "فان" محمل بكمية من الألبسة ذات ماركات عالمية مقلدة، تم نقل البضاعة واقتيد صاحبها الى مركر الضابطة بغية إجراء المقتضى القانوني.كما ضبطت قوة من الضابطة المذكورة سيارة محملة بالدخان والمعسل المهرب، فتم نقلها مع صاحبها الى لإجراء المقتضيات وفق الاصول القانونية".واشارت المديرية "أن غرامة تصل الى ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة يتم فرضها على المخالفين أيا كان نوعها".