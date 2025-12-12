من هم أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025؟

نشرت مجلة Forbes لعام 2025 قائمتها لأغنى الشخصيات في ، التي تضم رجال أعمال بارزين حققوا ثرواتهم عبر قطاعات متنوعة، من العقارات والخدمات الصحية إلى الاتصالات والتكنولوجيا. بحسب المجلة، تأتي القائمة على النحو التالي:

١- بن طلال (16.5 مليار دولار): يُعرف الأمير السعودي باستثماراته الضخمة في قطاع العقارات والفنادق والتكنولوجيا.

٢- سليمان الحبيب (10.9 مليار دولار): رجل أعمال ، يشتهر بقيادة مجموعة الرعاية الصحية العملاقة التي تحمل اسمه، ويستثمر بشكل متزايد في الخدمات الطبية والتكنولوجيا الصحية.

٣- حسين سجواني: (10.2 مليار دولار): مؤسس مجموعة داماك العقارية في ، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والفنادق والمجمعات التجارية.

٤- ناصيف ساويرس (9.6 مليار دولار): رجل أعمال ، يقود أعمالاً متنوعة تشمل المقاولات والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، وهو أحد أبرز رجال الأعمال العرب المؤثرين.

- ساويرس (5 مليار دولار): أحد رجال الأعمال المصريين البارزين في الاتصالات والاستثمار، مع سجل طويل من المشاريع والشراكات الإقليمية والدولية.

غياب عن القائمة:

على الرغم من تاريخ لبنان في التجارة وريادة الأعمال، لم يظهر أي لبناني ضمن أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025. ويرجع ذلك بحسب محللين اقتصاديين إلى عدة أسباب:

. الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان: فقد شهد لبنان انهياراً مالياً منذ 2019، مما أثر على قيمة رؤوس الأموال المحلية، وتراجع القدرة على الاستثمار المحلي والخارجي.

.تقلص الفرص الاستثمارية: ضعف الاستقرار السياسي والأمني انعكس على السوق ، فأصبح من الصعب نمو شركات محلية على نطاق ضخم مقارنة بدول أو الإمارات.

. تراجع الاستثمارات الخارجية: غياب الثقة في الاقتصاد اللبناني دفع كبار المستثمرين المحليين إلى تحويل أموالهم أو استثماراتهم إلى الخارج، ما قلل من تراكم الثروات داخل البلاد.

Advertisement