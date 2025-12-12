تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من هم أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-12-2025 | 10:07
نشرت مجلة Forbes لعام 2025 قائمتها لأغنى الشخصيات في الشرق الأوسط، التي تضم رجال أعمال بارزين حققوا ثرواتهم عبر قطاعات متنوعة، من العقارات والخدمات الصحية إلى الاتصالات والتكنولوجيا. بحسب المجلة، تأتي القائمة على النحو التالي:
١- الوليد بن طلال (16.5 مليار دولار): يُعرف الأمير السعودي باستثماراته الضخمة في قطاع العقارات والفنادق والتكنولوجيا.
٢- سليمان الحبيب (10.9 مليار دولار): رجل أعمال سعودي، يشتهر بقيادة مجموعة الرعاية الصحية العملاقة التي تحمل اسمه، ويستثمر بشكل متزايد في الخدمات الطبية والتكنولوجيا الصحية.
٣- حسين سجواني: (10.2 مليار دولار): مؤسس مجموعة داماك العقارية في الإمارات، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والفنادق والمجمعات التجارية.
٤- ناصيف ساويرس (9.6 مليار دولار): رجل أعمال مصري، يقود أعمالاً متنوعة تشمل المقاولات والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، وهو أحد أبرز رجال الأعمال العرب المؤثرين.
- نجيب ساويرس (5 مليار دولار): أحد رجال الأعمال المصريين البارزين في الاتصالات والاستثمار، مع سجل طويل من المشاريع والشراكات الإقليمية والدولية.
غياب لبنان عن القائمة:
على الرغم من تاريخ لبنان الطويل في التجارة وريادة الأعمال، لم يظهر أي لبناني ضمن أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025. ويرجع ذلك بحسب محللين اقتصاديين إلى عدة أسباب:
. الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان: فقد شهد لبنان انهياراً مالياً منذ 2019، مما أثر على قيمة رؤوس الأموال المحلية، وتراجع القدرة على الاستثمار المحلي والخارجي.
.تقلص الفرص الاستثمارية: ضعف الاستقرار السياسي والأمني انعكس على السوق اللبنانية، فأصبح من الصعب نمو شركات محلية على نطاق ضخم مقارنة بدول الخليج أو الإمارات.
. تراجع الاستثمارات الخارجية: غياب الثقة في الاقتصاد اللبناني دفع كبار المستثمرين المحليين إلى تحويل أموالهم أو استثماراتهم إلى الخارج، ما قلل من تراكم الثروات داخل البلاد.
"خاص لبنان24"

