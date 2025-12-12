من هم أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025؟

نشرت مجلة Forbes لعام 2025 قائمتها لأغنى الشخصيات في الشرق الأوسط
، التي تضم رجال أعمال بارزين حققوا ثرواتهم عبر قطاعات متنوعة، من العقارات والخدمات الصحية إلى الاتصالات والتكنولوجيا. بحسب المجلة، تأتي القائمة على النحو التالي:
١- الوليد
بن طلال (16.5 مليار دولار): يُعرف الأمير السعودي باستثماراته الضخمة في قطاع العقارات والفنادق والتكنولوجيا.
٢- سليمان الحبيب (10.9 مليار دولار): رجل أعمال سعودي
، يشتهر بقيادة مجموعة الرعاية الصحية العملاقة التي تحمل اسمه، ويستثمر بشكل متزايد في الخدمات الطبية والتكنولوجيا الصحية.
٣- حسين سجواني: (10.2 مليار دولار): مؤسس مجموعة داماك العقارية في الإمارات
، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والفنادق والمجمعات التجارية.
٤- ناصيف ساويرس (9.6 مليار دولار): رجل أعمال مصري
، يقود أعمالاً متنوعة تشمل المقاولات والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، وهو أحد أبرز رجال الأعمال العرب المؤثرين.
- نجيب
ساويرس (5 مليار دولار): أحد رجال الأعمال المصريين البارزين في الاتصالات والاستثمار، مع سجل طويل من المشاريع والشراكات الإقليمية والدولية.
غياب لبنان
عن القائمة:
على الرغم من تاريخ لبنان الطويل
في التجارة وريادة الأعمال، لم يظهر أي لبناني ضمن أغنى 5 شخصيات في الشرق الأوسط لعام 2025. ويرجع ذلك بحسب محللين اقتصاديين إلى عدة أسباب:
. الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان: فقد شهد لبنان انهياراً مالياً منذ 2019، مما أثر على قيمة رؤوس الأموال المحلية، وتراجع القدرة على الاستثمار المحلي والخارجي.
.تقلص الفرص الاستثمارية: ضعف الاستقرار السياسي والأمني انعكس على السوق اللبنانية
، فأصبح من الصعب نمو شركات محلية على نطاق ضخم مقارنة بدول الخليج
أو الإمارات.
. تراجع الاستثمارات الخارجية: غياب الثقة في الاقتصاد اللبناني دفع كبار المستثمرين المحليين إلى تحويل أموالهم أو استثماراتهم إلى الخارج، ما قلل من تراكم الثروات داخل البلاد.