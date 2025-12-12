أهالي النبطية يناشدون كشف أسباب الانقطاع التام للكهرباء منذ 3 أيام

ناشد أهالي وبلداتها المعنيين كشف ملابسات الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ ثلاثة ايام، فيما التغذية تتجاوز الـ15 ساعة يوميا في اقضية ، وجزين.وسألوا: "كيف يمكن للمواطن والنازح الذي دمر منزله ورزقه ويسكن في ان يتحمل اعباء فواتير اضافية؟ وكيف يمكن للمؤسسات التجارية والاقتصادية ان تقاوم العدو وعدوانيته وتدميره الممهنج لها في ظل هذا الحرمان من ابسط مقومات العمل والعيش؟".