داخل شقة في منطقة بياقوت... ضبط كوكايين وأسلحة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة المتورطين فيها. توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة حول قيام المدعو:

– م. د. (مواليد 1963، لبناني)

بترويج المخدرات.

بتاريخ 20-11-2025، قامت قوة من هذه المجموعة بدهم شقّته في محلة ضهور بياقوت وتوقيفه، حيث ضبطت داخلها كميات من مادة الكوكايين ومخدرات من أنواع مختلفة داخل علب بلاستيكية، زِنتها حوالي /300/ غ قائم، إضافة إلى ميزان حساس، أسلحة حربية، وعدد من الهواتف الخلوية.

كما تبيّن أن الموقوف من أصحاب السوابق في مجال تجارة وترويج المخدّرات، وقد سبق أن أوقف بالجرم ذاته.

التحقيق جارٍ بإشراف المختص.

