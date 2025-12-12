تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

داخل شقة في منطقة بياقوت... ضبط كوكايين وأسلحة

Lebanon 24
12-12-2025 | 10:49
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة المتورطين فيها. توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام المدعو:
– م. د. (مواليد 1963، لبناني)
بترويج المخدرات.
بتاريخ 20-11-2025، قامت قوة من هذه المجموعة بدهم شقّته في محلة ضهور بياقوت وتوقيفه، حيث ضبطت داخلها كميات من مادة الكوكايين ومخدرات من أنواع مختلفة داخل علب بلاستيكية، زِنتها حوالي /300/ غ قائم، إضافة إلى ميزان حساس، أسلحة حربية، وعدد من الهواتف الخلوية.
كما تبيّن أن الموقوف من أصحاب السوابق في مجال تجارة وترويج المخدّرات، وقد سبق أن أوقف بالجرم ذاته.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
اتهامات بعمليات تهريب أسلحة إلى داخل السويداء عبر مناطق مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"شقة مخدرات" داخل الضاحية.. شاهدوا الصورة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل شقة في النبطية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في بعلبك.. ضبط مصنع مخدرات وأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

لبنان

بلاست

العلا

تابع
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
