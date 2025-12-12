زحمة سير خانقة تعيق مداخل بيروت الرئيسية

افادت المعلومات بأن معظم مداخل العاصمة تشهد زحمة سير خانقة، لاسيما لجهة الاشرفية، الجميزة، ومداخل .وناشد المواطنون العالقون داخل سياراتهم منذ ساعات طويلة "الجهات المعنية التحرك لحلحلة الازمة التي تتكرر يوميا".