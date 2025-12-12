المخابرات تداهم مخيم نهر البارد.. هذا ما تم ضبطه

أقدمت دورية من على مداهمة أحد تجار الأسلحة في مخيم ، ويدعى "م. أ."، حيث ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر وحشيشة الكيف.



وسيتم تسليمه إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم، بحسب معلومات " ".

Advertisement