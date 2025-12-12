تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمن يعمم صورة سيدة متهمة بتنفيذ سرقة… هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
12-12-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1454320-639011656675137971.jpg
Doc-P-1454320-639011656675137971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 11-12-2025، ادّعت مواطنة لدى فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، أنّها خلال وجودها داخل متجر لبيع الأدوات المنزلية في محلة التل، تعرّضت لسرقة محفظتها التي كانت تحتوي على جهاز خلوي، ومبلغ مالي، وأوراق ثبوتية.

وبعد إجراء الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الفصيلة من تحديد صورة المشتبه بها في عملية السرقة.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين يعرفون عنها شيئًا أو عن مكان تواجدها، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 06-448303، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون".

 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعميم صورة مفقود... هل تعرفون عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على سيّدة مجهولة الهوية في بعلبك.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حنان" مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فاطمة خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:03 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2025-12-12
Lebanon24
16:21 | 2025-12-12
Lebanon24
15:10 | 2025-12-12
Lebanon24
15:09 | 2025-12-12
Lebanon24
15:03 | 2025-12-12
Lebanon24
14:03 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24