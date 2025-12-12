الأمن يعمم صورة سيدة متهمة بتنفيذ سرقة… هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 11-12-2025، ادّعت مواطنة لدى فصيلة التل في وحدة ، أنّها خلال وجودها داخل متجر لبيع الأدوات المنزلية في محلة التل، تعرّضت لسرقة محفظتها التي كانت تحتوي على جهاز خلوي، ومبلغ مالي، وأوراق ثبوتية.

وبعد إجراء الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الفصيلة من تحديد صورة المشتبه بها في عملية السرقة.

لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب من الذين يعرفون عنها شيئًا أو عن مكان تواجدها، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 06-448303، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون".