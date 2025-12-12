عن علاقة لبنان مع سوريا وموعد زيارته لها.. هذا ما كشفه الرئيس عون

كشف رئيس الجمهورية أن "علاقة مع جيدة"،مشيراً الى أنه سيزور عندما يتم إبرام اتفاق يتعلق بالحدود أو أي اتفاق آخر بين البلدين.





أضاف عون خلال حديث لـ"تلفزيون سوريا": "عرض الجانب القضائي اللبناني مسودة تتعلق بالموقوفين السوريين والجانب السوري ووضع ملاحظات عليها".





وشدد عون على أن الجانب اللبناني لا يستطيع تسليم متهمين سوريين بقتال .

Advertisement