لبنان
عملية إسرائيلية ستستهدف "حزب الله".. هذا هدفها!
Lebanon 24
12-12-2025
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
القناة 12
الإسرائيلية
عن مصادر أمنية بأن المستوى الأمني يضغط باتجاه شن عملية تستهدف
حزب الله
في
لبنان
، مشيرة إلى أن الهدف من العملية هو منع الحزب من الانضمام إلى مواجهة محتملة مع
إيران
، ومنعه من استعادة قدراته العسكرية.
وأضافت المصادر أن هذه العملية قد تؤدي أيضاً إلى التوصل لتسوية مع
لبنان
.
Advertisement
