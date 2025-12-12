عراك وإطلاق نار بين عدد من الشبان في هذه المنطقة… والجيش يتدخل

وقع بعد ظهر اليوم خلاف في منطقة القبة- تطوّر إلى عراك بين عدد من الأشخاص على خلفية إشكال سابق، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ومساءً، عاد التوتر ليتصاعد مع إقدام عدد من الشبان على متن دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية في الهواء دون تسجيل إصابات، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وقد حضرت قوة من إلى المكان وتعمل على إعادة الهدوء وفتح تحقيق في الحادثة.

Advertisement