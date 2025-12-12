في الضنية.. طعنه بسكين وفرّ إلى جهة مجهولة!

وقع مساء اليوم إشكال في بلدة سير تطوّر إلى عملية طعن بسكين، حيث أقدم المدعو "ع.ر.ب" على الاعتداء بسكين على المدعو "ا.غ" ما أدّى إلى إصابته بجروح خطرة، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".





نُقل المصاب إلى لتلقّي العلاج، وأفادت المعلومات أن حالته غير مستقرة، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا في الحادثة.





وتفيد المعلومات بأن الإشكال يعود إلى خلفيات عائلية.

