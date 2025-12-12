أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)

نعى أبناء ببالغ الحزن والأسى ابن مدينتهم (أبو أحمد)، الذي توفّي إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء عمله على متن الباخرة Maya S، حيث كان يشغل وظيفة طباخ.وقد وافته في رومانيا، على أن تُعلن العائلة تفاصيل وصول الجثمان ومراسم الدفن فور توافرها.