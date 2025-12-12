رجي يؤخّر تسلّم أوراق اعتماد سفير ايران الجديد؟

افادت«الأخبار» أنه وبعد تعيين الدكتور أحمد سويدان سفيراً للبنان في الجمهورية الإسلامية في في تشرين الأول الماضي، أرسلت طهران اسم سفيرها الجديد الذي تنوي تعيينه، لكن يوسف رجّي وضع الاسم في جارور مكتبه، وحتى الآن لم يطرحه على طاولة بما يخالف القانون، ولم يرفع نسخة من أوراق الاعتماد إلى القصر ، كما لم يُبلِغ طهران موافقة حتى ترسل سفيرها الجديد.



اضافت: يقول مطّلعون، إن رجّي، يلتزم قراراً قواتياً يقضي برفع مستوى الهجوم ضد إيران، وجرّها إلى مشكلة تخلق أزمة دبلوماسية بينَ البلدين. وإنه سيقوم باستدعاء السفير اللبناني من هناك للتشاور في أي لحظة، كما سيقترح على الحكومة خفض التمثيل الدبلوماسي للبنان.

وكان الوزير رجّي قال، إن «الدور في لبنان والمنطقة سلبي جداً، وسياسات طهران من مصادر عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أنّ «لدينا مشكلة مع إيران ومنفتحون على الحوار شرط توقّفها عن التدخل في شؤوننا الداخلية». وأكّد أن «على إيران أن توقف تمويل تنظيم غير شرعي في لبنان».

اضاف "وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة أنّ تحضّر لعمليّة عسكريّة واسعة ضدّ لبنان". وأضاف رجّي، وفق ما نقلت عنه "الجزيرة": "نكثّف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية"، مشدّداً على أنّ "سلاح أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب الاحتلال ". وتابع: "الدولة تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه، لكنه يرفض ذلك". كما لفت إلى أنّ "اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل، ونسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة، ومعاهدة السلام بعيدة حالياً".



رد "حزب الله"

ولاحقا رد النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسين الحاج رجي قائلاً، أن تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي تمثل حزب القوات اللبنانية أكثر من الحكومة. وقال في حديثٍ لـ«الجزيرة»: أن تصريحات وزير الخارجية اللبناني بدت وكأنها تبرر لإسرائيل الاستمرار في عدوانها، ولا ينبغي لوزير الخارجية تبني سردية تبرر ضربات إسرائيل.

أضاف: على وزير الخارجية التركيز على انسحاب العدو واستعادة الأسرى قبل سلاح حزب لله، لبنان التزم بوقف إطلاق النار لكن العدو هو من لم يلتزم.والجانبان الأميركي والإسرائيلي سيواصلان طلب المزيد كلما قدَّم لبنان تنازلات.

Advertisement