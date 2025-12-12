تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وساطة تركيّة متواصلة بين حزب الله وقيادة الشرع

Lebanon 24
12-12-2025 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1454472-639012006790325152.jpg
Doc-P-1454472-639012006790325152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت صونيا رزق في" الديار":إتخذت زيارة مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، على رأس وفد الى تركيا للمشاركة في مؤتمر القدس في إسطنبول، لفتة هامة لانها أنتجت وساطة تركية عبر فتح الخطوط المقفلة بين الحزب والقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بهدف إزالة الخلاف السائد بين الطرفين، إضافة الى انفتاح حزب الله على تركيا وفتح خط جديد من التواصل مع سوريا الجديدة، كما تهدف أنقرة أيضاً الى تأدية دور ديبلوماسي بين سوريا من جهة وحزب الله وطهران من جهة ثانية، بهدف طمأنة الاطراف الثلاثة، وخصوصاً عدم القيام بأي تحرّك سوري ضد حزب الله، وسط ما يُردّد يومياً من أخبار عن إشعال مرتقب لجبهة البقاع من قبل جماعة الشرع، مقابل وعود تركية بعدم دعم طهران وحزب الله لمعارضي الرئيس السوري، من قبل العلويين او مناصري رئيس النظام السوري السابق بشار الاسد، اي انّ الوساطات المذكورة والتي تضم ثلاثة أطراف جمعت من حولها وعوداً بإبقاء العلاقة بينهم على نطاق احترام الكل لوعوده، وسط المتغيرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة، والمطلوب ان تسود الثقة بهدف إنجاح وساطة أنقرة، لانّ التوازنات الجديدة تتطلب رسماً سياسياً جديداً.
وختم المصدر بأنّ قطر دخلت على الخط ايضاً، بهدف المزيد من التسهيلات لإنجاح المهمة التي تعمل تركيا على جعلها فقط ضمن خانتها ومهمتها، لأخذ دور سياسي كبير ينطلق من نسج تفاهم اسلامي ضد اسرائيل ومحاولاتها التوسعية في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وساطة تركية – قطرية.. باكستان وأفغانستان تمددان وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: شركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يشيد بتطور قطر لتصبح قوة وساطة عالمية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وساطة تفتح باب المصالحة بين خصمين لدودين
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

بشار الاسد

حزب الله

السورية

البقاع

سوريا

تركيا

القدس

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
Lebanon24
02:48 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:33 | 2025-12-13
Lebanon24
02:30 | 2025-12-13
Lebanon24
02:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24