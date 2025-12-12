تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دوائر عين التينة: برّي مرتاح لتصرّف الدولة كدولة وكرم "قبضاي" ومحنّك

Lebanon 24
12-12-2025 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1454474-639012024166465379.jpg
Doc-P-1454474-639012024166465379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت نورما ابو زيد في" نداء الوطن":يتجاوز أثر مورغان أورتاغوس حدود الصورة، ليصبح فعلًا مؤثرًا في السياسة اللبنانية. هذا ما يؤكّده مصدر رفيع لـ "نداء الوطن". ويقول المصدر إن "رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يحلم بسيمون كرم في منامه، بل أتته أورتاغوس في اليقظة، وهمست باسمه مفاوضًا مباشرًا". يشرح المصدر أنه "قبل أن يبرز اسم كرم إلى الواجهة، كانت أورتاغوس تُسهم في الدفع بخطابٍ أميركي يمنح فكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل قبولًا أكبر في المشهد السياسي اللبناني. وأورتاغوس لم تعمل على خطّ بعبدا وحده، إذ يشير المصدر إلى أنها نشطت أيضًا على خطّ عين التينة، بناءً على نصيحة رئاسيّة، بضرورة ضمّ الرئيس نبيه برّي إلى الدائرة المؤيّدة للوفد المفاوض، انطلاقًا من موقعه المحوري في البيئة الشيعيّة، وهذه أصلًا قناعة أميركيّة". فهل يُفهم من ذلك أن الرئيس برّي بات في موقع المؤيّد للتفاوض المباشر؟
تردّ دوائر عين التينة على السؤال بالتأكيد أن الرئيس برّي مؤيّد، وهناك اتفاق مسبق مع الرئيس جوزاف عون، بعد جوجلة لاسمين آخرين لم يحظيا بقبول الرؤساء الثلاثة.
تشدّد الدوائر على ثقة برّي المطلقة بالرئيس عون، وتضيف أن الخطوة التي أقدم عليها عون كانت بالغة الأهمية، وقد تلقفها الرئيس برّي بسرعة لافتة، إذ، بحسب تعبيرها، لا يمكنه إلّا أن يتعامل بإيجابيّة مع مبادرات الرئيس عون الذي يتمتّع بروحٍ عالية من المسؤوليّة الوطنيّة الصادقة والجامعة. وتشير الدوائر إلى أن هذه المبادرة أسهمت في تقدير برّي في تبديد أجواء التصعيد الإسرائيلي، بعدما كان الحديث يدور عن ضربة غدًا. وتشرح أن برّي لا يتردّد في أيّ خطوة يراها في خدمة المصلحة الوطنية.وبناءً على ما تقدّم، تقول الدوائر إن لا فيتو على اسم سيمون كرم، ولا فيتو على دور سيمون كرم، ما دامت الأجندة واضحة: الأرض المحتلّة، ووقف إطلاق النار، والأسرى، وخطوة مقابل خطوة. وتضيف: "أُعطيت الموافقة وخلصت القصّة، وعون وبرّي ما بيزعلو بعض". تذهب الدوائر أبعد من ذلك، وتقول إن الرئيس برّي ينظر إلى سيمون كرم بعين التقدير، ويراه "قبضاي" وذكي ومحنك.وتكشف أن زيارة زعيم "الإشتراكي" وليد جنبلاط الأخيرة إلى عين التينة، أسفرت عن رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة قوامها العودة إلى اتفاق الهدنة.
وهل يُفهم من ذلك أن ما تردّد عن رفض برّي للمفاوضات المباشرة لم يكن أكثر من كلام صحف؟
تؤكّد الدوائر أن لا إشكال في المفاوضات المباشرة، معتبرة أن الفارق بينها وبين المفاوضات غير المباشرة يكاد يكون شكليًا. ففي الصيغة الثانية تقول الدوائر، تكون عيون المفاوض اللبناني في عيون الوسيط الأميركي، بينما يصل صوته إلى أذنيّ الإسرائيلي. وهو مشهد لا يخلو من طرافة أقرب إلى نكتة. وتضيف: كلّ المنطقة ذاهبة إلى حوار، ونحن آخر من التحق بهذا الجو.
وماذا عن الكلام المتداول بأن "حزب الله" يستعدّ لخوض حرب، انطلاقًا من معادلة "الخروج من الخانة صفر"، ولو كانت الكلفة خسارة؟
تردّ الدوائر بأن النظرية المتداولة حول سعي "الحزب" إلى "الخروج من الخانة صفر" ولو انتهى الأمر بنتيجة 1 أو 2، هي مقاربة واهية، إذ إن مجرّد مغادرة الخانة صفر لا يُعدُّ انتصارًا ولا يغيّر في المعادلة الجديدة.
وتختم الدوائر بالقول إن "حزب الله"، يُدرك أنه فقد القدرة على تعديل ميزان القوى، ولذا فهو، في تقديرها، لن يقترب من خيار الحرب. فكلّ عملية من هذا النوع ستكون بحسب تعبيرها، مغامرة انتحارية على الشيعة وعلى لبنان بأسره. وللمرّة الأولى، تضيف الدوائر، تتصرّف الدولة كدولة، وهذا بالضبط ما يريده برّي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير الاميركي ميشال عيسى
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

وليد جنبلاط

الرئيس عون

الإسرائيلي

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
Lebanon24
02:48 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:33 | 2025-12-13
Lebanon24
02:30 | 2025-12-13
Lebanon24
02:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24