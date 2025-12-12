في طرابلس.. إشكال عائلي تطور إلى تضارب والجيش يتدخل

سُجِّل إشكال عائلي ليلا في منطقة باب الرمل ساحة الدفتردارـ طرابلس تطوّر إلى تضارب ما أدى إلى إصابة المدعو "ع. ج" في رأسه، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بـ "الحرجة."، وفق ما أفادت مندوبة " ".ولاحقًا، تطوّر الإشكال إلى سحب سلاح حربي، قبل أن يتدخل الجيش سريعًا ويعمل على توقيف أحد المتورطين، فيما فُتح تحقيق بالحادثة.