الموت يغيّب النائب غسان سكاف

غيّب الموت اليوم النائب غسان سكاف بعد صراع مع المرض.سكاف أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المركز الطبي التابع لـ" " منذ كانون الثاني 2007، ومدير برنامج العمود الفقري في المركز ذاته منذ عام 2002.تولى مناصب عدة في المركز الطبي التابع لـ"الجامعة الأميركية في "، منها: أستاذ مشارك ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالإنابة بين 2006 ويناير2007، وأستاذ مساعد في القسم ذاته بين 1998 و2006.كان مدير تعليم مجلس لدى منظمة "AO Spine"، وموظف دولي في المنظمة ذاتها، ورئيس اللجنة العلمية في "نقابة الأطباء " بين عامي 2010 و2016، ورئيس مجلس أمناء اللجنة الطبية في "جامعة البلمند"، وكبير الأطباء المقيمين بجراحة المخ والأعصاب لدى "جامعة تورونتو" في بين 1996 و1997، وطبيب مقيم أول ذاتها بين 1992 و1994، بالإضافة إلى عمله طبيباً مقيماً بجراحة المخ والأعصاب في "جامعة - لوس أنجلوس" بين 1990 و1992.نال زمالة كلية الجراحين الملكية "FRCS" عام 1998، وزمالة في جراحة المخ والأعصاب خلال العام ذاته من "جامعة تورنتو" في كندا، بالإضافة إلى البورد الأميركي في جراحة الأعصاب عام 1997.حاصل على ماجستير في ، وبكالوريوس في الطب والجراحة من "جامعة القديس يوسف في بيروت".متأهل من ميسم يونس ولهما ثلاثة أولاد: فيليب وباتريك ورالف.