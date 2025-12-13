المتمّولون الى الانتخابات

تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ الانتخابات النيابية المقبلة تتّجه لتكون مختلفة عن كل الاستحقاقات السابقة.فخلال الأسابيع الأخيرة برز حضور لافت لعدد كبير من المتموّلين الذين قرّروا خوض السباق من دون تردّد، ساعين إلى تثبيت موقع لهم داخل المشهد السياسي.وتقول المصادر إنّ ما يجري ليس مجرّد محاولة فرديّة، بل موجة واسعة تشمل دوائر عدّة ومن طوائف مختلفة. أمّا المفاجأة، وفق المتابعين، فهي دخول وجوه جديدة على الساحة تحديداً، في ظاهرة تكاد تكون غير مسبوقة، ما يفتح الباب أمام تبدلات محتملة، وان كانت بسيطة في تركيبة المنافسة داخل هذا الشارع.