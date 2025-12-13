تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عملية أمنية نوعية نفّذتها قوة من
الأمن العام
في
بيروت
، انكشف نشاط قمار سرّي كان يعمل بهدوء داخل محلّين في منطقة
الملا
في بيروت. التحرك جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مجموعة من الأجانب يديرون شبكات مراهنات غير شرعية بعيدًا عن أعين الرقابة.
وبعد مراقبة دقيقة للموقعين ولحركة الداخلين اليه والخارجين منه ، نفّذت القوة مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيف شخصين من التابعية البنغلادشية يُشتبه في إدارتهما المباشرة لعمليات القمار والمراهنات. وبناءً على إشارة
القضاء
المختص، جرى ختم المحلّين بالشمع الأحمر وإقفال النشاط بشكل كامل.
الخطوة الأمنية لاقت ارتياحًا واسعًا بين سكّان المنطقة، خصوصًا بعدما تزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة من النشاط المشبوه الذي كان يجري في الخفاء ويثير قلق الأهالي.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!
Lebanon 24
تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!
13/12/2025 10:08:24
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن إسرائيلي تحت الأرض.. تحقيق يكشف عن لحظات دموية عاشها السجناء
Lebanon 24
سجن إسرائيلي تحت الأرض.. تحقيق يكشف عن لحظات دموية عاشها السجناء
13/12/2025 10:08:24
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله يهرب صواريخ وينقل جزءا من نشاطه إلى تحت الأرض (الحدث)
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله يهرب صواريخ وينقل جزءا من نشاطه إلى تحت الأرض (الحدث)
13/12/2025 10:08:24
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مسلحين في استهداف لبنية تحت الأرض شرقي رفح
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مسلحين في استهداف لبنية تحت الأرض شرقي رفح
13/12/2025 10:08:24
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الشمع الأحمر
الأمن العام
القضاء ا
القضاء
بيروت
الملا
زايد
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
Lebanon 24
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
03:00 | 2025-12-13
13/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيون ينعون غسان سكاف
Lebanon 24
سياسيون ينعون غسان سكاف
02:48 | 2025-12-13
13/12/2025 02:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
Lebanon 24
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
Lebanon 24
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
02:33 | 2025-12-13
13/12/2025 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
Lebanon 24
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
02:30 | 2025-12-13
13/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-12-13
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
02:48 | 2025-12-13
سياسيون ينعون غسان سكاف
02:45 | 2025-12-13
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
02:33 | 2025-12-13
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
02:30 | 2025-12-13
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
02:00 | 2025-12-13
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24