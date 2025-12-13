تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1454505-639012111819928699.jpg
Doc-P-1454505-639012111819928699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في عملية أمنية نوعية نفّذتها قوة من الأمن العام في بيروت، انكشف نشاط قمار سرّي كان يعمل بهدوء داخل محلّين في منطقة الملا في بيروت. التحرك جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مجموعة من الأجانب يديرون شبكات مراهنات غير شرعية بعيدًا عن أعين الرقابة.
وبعد مراقبة دقيقة للموقعين ولحركة الداخلين اليه والخارجين منه ، نفّذت القوة مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيف شخصين من التابعية البنغلادشية يُشتبه في إدارتهما المباشرة لعمليات القمار والمراهنات. وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى ختم المحلّين بالشمع الأحمر وإقفال النشاط بشكل كامل.
الخطوة الأمنية لاقت ارتياحًا واسعًا بين سكّان المنطقة، خصوصًا بعدما تزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة من النشاط المشبوه الذي كان يجري في الخفاء ويثير قلق الأهالي.




Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تحقيقات صامتة داخل جهاز أمني: "قمار" عبر الهاتف!
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سجن إسرائيلي تحت الأرض.. تحقيق يكشف عن لحظات دموية عاشها السجناء
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله يهرب صواريخ وينقل جزءا من نشاطه إلى تحت الأرض (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مسلحين في استهداف لبنية تحت الأرض شرقي رفح
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشمع الأحمر

الأمن العام

القضاء ا

القضاء

بيروت

الملا

زايد

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
Lebanon24
02:48 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:33 | 2025-12-13
Lebanon24
02:30 | 2025-12-13
Lebanon24
02:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24