قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!

في عملية أمنية نوعية نفّذتها قوة من في ، انكشف نشاط قمار سرّي كان يعمل بهدوء داخل محلّين في منطقة في بيروت. التحرك جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مجموعة من الأجانب يديرون شبكات مراهنات غير شرعية بعيدًا عن أعين الرقابة.

وبعد مراقبة دقيقة للموقعين ولحركة الداخلين اليه والخارجين منه ، نفّذت القوة مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيف شخصين من التابعية البنغلادشية يُشتبه في إدارتهما المباشرة لعمليات القمار والمراهنات. وبناءً على إشارة المختص، جرى ختم المحلّين بالشمع الأحمر وإقفال النشاط بشكل كامل.

الخطوة الأمنية لاقت ارتياحًا واسعًا بين سكّان المنطقة، خصوصًا بعدما تزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة من النشاط المشبوه الذي كان يجري في الخفاء ويثير قلق الأهالي.











