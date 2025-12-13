شاب يتعرّض ليلا لعملية سرقة في العبدة

تعرّض شاب سوري لعملية سرقة أثناء وجوده في منطقة العبده ليلا حيث كان ينتظر سيارة أجرة تقله إلى بلدة الشيخ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، توقف تكتوك كان بداخله شابان أوهما الشاب بإيصاله إلى وجهته ليصعد معهم وجلس إلى جانب أحدهما وعند وصولهم إلى قبل محطة المصري توقفوا في مكان مظلم، حيث أقدم الشاب الجالس بجانبه على وضع سكين على رقبته وقاما بسلبه مبلغاً من المال وهاتفه المحمول ثم أنزلاه ولاذا بالفرار باتجاه العبده.