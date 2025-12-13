تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شاب يتعرّض ليلا لعملية سرقة في العبدة
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض شاب سوري لعملية سرقة أثناء وجوده في منطقة العبده ليلا حيث كان ينتظر سيارة أجرة تقله إلى بلدة الشيخ
عياش
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وفي التفاصيل، توقف تكتوك كان بداخله شابان أوهما الشاب بإيصاله إلى وجهته ليصعد معهم وجلس إلى جانب أحدهما وعند وصولهم إلى
الطريق البحري
قبل محطة المصري توقفوا في مكان مظلم، حيث أقدم الشاب الجالس بجانبه على وضع سكين على رقبته وقاما بسلبه مبلغاً من المال وهاتفه المحمول ثم أنزلاه
على الطريق
ولاذا بالفرار باتجاه العبده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)
13/12/2025 10:08:31
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر فاخر يتعرّض للسرقة في وسط روما
Lebanon 24
متجر فاخر يتعرّض للسرقة في وسط روما
13/12/2025 10:08:31
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر: سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر: سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
13/12/2025 10:08:31
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
Lebanon 24
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
13/12/2025 10:08:31
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الطريق البحري
على الطريق
لبنان 24
لبنان
مصري
عياش
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
Lebanon 24
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
03:00 | 2025-12-13
13/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيون ينعون غسان سكاف
Lebanon 24
سياسيون ينعون غسان سكاف
02:48 | 2025-12-13
13/12/2025 02:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
Lebanon 24
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
Lebanon 24
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
02:33 | 2025-12-13
13/12/2025 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
Lebanon 24
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
02:30 | 2025-12-13
13/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-12-13
موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب
02:48 | 2025-12-13
سياسيون ينعون غسان سكاف
02:45 | 2025-12-13
خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير
02:33 | 2025-12-13
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
02:30 | 2025-12-13
اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار
02:00 | 2025-12-13
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24