لبنان

الهيئة اللبنانية للعقارات: لعدم السماح للمواطنين بالتواجد بالقرب من الابنية المتضررة

Lebanon 24
13-12-2025 | 01:48
 ناشدت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، المعنيين في مختلف الجهات والإدارات الرسمية، "عدم السماح للمواطنين بالتواجد داخل أو بالقرب من المناطق المتضررة"، مؤكدةً حرصها التام على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.

ودعت إلى "تجنّب التواجد أو التجمع قرب الأبنية المتضررة جراء الحرب، لا سيما في ظل الأحوال الجوية السائدة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد هذه الأبنية تدهورًا متسارعًا وانهيارات متتالية، ما يشكّل خطرًا جسيمًا ومباشرًا على حياة الناس وسلامتهم".

وختمت معربةً عن أملها في تسريع وتيرة إعادة الإعمار بشكل منظم وسليم، وفق معايير السلامة العامة، مع ضرورة تأمين بنية تحتية متكاملة وصالحة، لا سيما شبكات تصريف المياه والمجاري، بما يضمن إعادة إعمار مستدامة وآمنة.

كما شددت على "أهمية توفير حوافز للمواطنين، من خلال قروض ميسّرة وإجراءات أقل تعقيدًا، عبر مصرف الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان، بما يساهم في تسهيل عودتهم الآمنة إلى منازلهم".
بيان من الهيئة اللبنانية للعقارات: لتوخّي الحيطة والحذر في الأبنية المتضرّرة بفعل الحرب
وزير الاعلام: البدء بترميم الابنية المتضررة إنشائيا وإعطاء الاولوية لاصلاح الابنية المتضررة جزئيا
جابر بحث مع شري ودرغام في ملف التعويضات عن الأبنية المتضررة في الضاحية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبيه حتى الزلقا وقرب الجامعة اللبنانية وتقاطع الكفاءات الحدث
المؤسسة العامة للإسكان

المناطق المتضررة

الهيئة اللبنانية

الإدارات الرسمية

المؤسسة العامة

إعادة الإعمار

سهيل عودة

