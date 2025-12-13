الهيئة اللبنانية للعقارات: لعدم السماح للمواطنين بالتواجد بالقرب من الابنية المتضررة

ناشدت للعقارات، في بيان، المعنيين في مختلف الجهات والإدارات الرسمية، "عدم السماح للمواطنين بالتواجد داخل أو بالقرب من "، مؤكدةً حرصها التام على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.



ودعت إلى "تجنّب التواجد أو التجمع قرب الأبنية المتضررة جراء الحرب، لا سيما في ظل الأحوال الجوية السائدة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد هذه الأبنية تدهورًا متسارعًا وانهيارات متتالية، ما يشكّل خطرًا جسيمًا ومباشرًا على حياة الناس وسلامتهم".



وختمت معربةً عن أملها في تسريع وتيرة بشكل منظم وسليم، وفق معايير السلامة العامة، مع ضرورة تأمين بنية تحتية متكاملة وصالحة، لا سيما شبكات تصريف المياه والمجاري، بما يضمن إعادة إعمار مستدامة وآمنة.



كما شددت على "أهمية توفير حوافز للمواطنين، من خلال قروض ميسّرة وإجراءات أقل تعقيدًا، عبر مصرف الإسكان أو ، بما يساهم في تسهيل عودتهم الآمنة إلى منازلهم".

