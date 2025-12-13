تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1454520-639012138718094576.jpeg
Doc-P-1454520-639012138718094576.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يمكن قراءة الحراك السياسي الدائر حول لبنان اليوم بوصفه مجرد اتصالات دبلوماسية تقليدية، إذ يتّضح أن مسار التفاوض الفعلي بات يدور خارج السياقات المعهودة، وفي مساحة ضيّقة تفرضها طبيعة اللحظة الإقليمية وتسارعها. وفي هذا السياق، يبرز دور رئيس مجلس النواب نبيه بري كقناة تواصل غير مباشرة بين واشنطن و"حزب الله"، في محاولة لالتقاط فرصة زمنية قصيرة تسبق الاستحقاقات الكبرى المنتظرة، وفي مقدّمها اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا التحرّك في لحظة يتراجع فيها هامش المناورة السياسي إلى حدّه الأدنى، بحيث يتحوّل الوقت نفسه إلى عامل ضغط حاسم، فلا يعود الرهان على تحسين الشروط أو تسجيل المواقف مجدياً، بقدر ما يصبح الهدف الأساسي منع الانزلاق نحو انفجار واسع بات احتمالاً قائماً في ظل انسداد الأفق التقليدي.

ويأتي هذا التحرّك في سياق خبرة راكمها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر سلسلة لقاءات مع الوفود الدولية، خلص خلالها إلى أن ميزان التأثير على إسرائيل لم يعد موزّعاً داخل المؤسسات الأميركية كما في مراحل سابقة، بل بات متركّزاً عملياً في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلى هذا الأساس، يتقدّم خيار إيصال الموقف اللبناني مباشرة إلى البيت الأبيض، في مسعى لتجاوز ضغوط بعض الدوائر اللبنانية والأميركية المتشددة، والتي لم تُفضِ مقارباتها السابقة إلا إلى مزيد من الانسداد. ويستند هذا التوجّه، وفق مصادر سياسية مطّلعة، إلى قناعة مفادها أن أي محاولة للضغط على "تل أبيب" عبر القنوات التقليدية باتت بلا جدوى فعلية، في حين يبقى الرهان الوحيد معقوداً على شخصية ترامب وقدرته على فرض إيقاع مختلف متى اقتنع بجدوى ذلك.

وضمن هذا المسار، يكتسب حضور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى أهمية استثنائية، ليس من موقعه الدبلوماسي فحسب، بل من طبيعة علاقته الشخصية بالرئيس الأميركي. وقد أتاح هذا العامل فتح باب تجربة تشاور غير مسبوقة، تهدف إلى نقل قراءة لبنانية مباشرة للوضع القائم، ومحاولة البحث عن ثغرة سياسية يمكن البناء عليها للخروج من حالة الاشتعال الدائم. وفي هذا الإطار، لم يلقَ الاقتراح بفتح هذا المسار اعتراضاً، بل قوبل باستعداد للاختبار، بما يعكس إدراكاً متبادلاً بأن الجمود القائم لم يعد قابلاً للاستمرار.

وفي هذا السياق، بدا لافتاً ما طرأ من تبدّل في المقاربة الأميركية لملف السلاح. فبدلاً من التركيز الحصري على فكرة النزع، بدأ يظهر تداول لمفهوم الاحتواء بوصفه مدخلاً أكثر واقعية، يقوم على التعامل مع الوقائع الميدانية كما هي، بعيداً عن الطروحات القصوى. وترى المصادر أنّ هذا التحوّل يأتي نتيجة قراءة تعتبر أن ما فُرض جنوب الليطاني، إلى جانب ما يُسجَّل شماله من ضبط للحركة العسكرية والحدّ من المظاهر المسلحة، يشكّل تقدّماً ملموساً قياساً بمراحل سابقة، ما يتيح البناء عليه كمسار يمكن أن يقود إلى مستوى أعلى من الاستقرار.

في المقابل، تلفت المصادر الى أن هذا المسار لا يشكّل توجهاً جامعاً داخل واشنطن، إذ يبرز اتجاه أكثر تشدداً يدفع نحو توسيع دائرة المواجهة، بحيث يتجاوز لبنان ليطال المنطقة بأكملها وصولاً إلى إيران. وبين هذين المسارين المختلفين، يتحرّك بري على مساحة ضيّقة، محاولاً إبقاء نافذة سياسية مفتوحة، مستنداً إلى مرونة محدودة لدى بعض الدوائر الأميركية، وإلى موقعه كحلقة وصل قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف من دون الانزلاق إلى موقع الاشتباك المباشر.

في المحصلة، يدرك رئيس المجلس أن الوقت ليس في صالح أحد، وأن الرهان على تغيير سلوك إسرائيل لا يمر اليوم عبر توازنات المؤسسات الأميركية، بل عبر مخاطبة رأس الهرم مباشرة. من هنا، تبدو المحاولة الجارية أقرب إلى اختبار أخير لإمكان كبح التصعيد قبل أن تفرض الوقائع الميدانية منطقها. فإذا نجحت هذه القناة في إحداث اختراق ولو محدود، قد تفتح الباب أمام مسار مختلف عنوانه إدارة الصراع. أمّا إذا فشلت، فإن المنطقة ستكون أمام مرحلة أكثر خطورة، حيث تتقدّم خيارات القوة على أي منطق سياسي، وتُقفل آخر النوافذ التي ما زالت متاحة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

دونالد ترامب

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2025-12-13
Lebanon24
07:14 | 2025-12-13
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13
Lebanon24
07:03 | 2025-12-13
Lebanon24
07:00 | 2025-12-13
Lebanon24
06:59 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24