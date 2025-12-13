تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استغلال وضغط خطير.. فراغ قضائي يخنق عمال لبنان

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1454521-639012139638566881.jpg
Doc-P-1454521-639012139638566881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بلدٍ يعيش واحدة من أقسى أزماته الاقتصادية منذ عام 2019، تبدو أبواب العدالة العمالية في لبنان موصدة في وجه من يحتاجونها أكثر من غيرهم. فمنذ ربيع 2023، تعطّلت مجالس العمل التحكيمية في معظم المحافظات، نتيجة سلسلة إضرابات وتراكم أزمات داخل الجسم القضائي، فتحوّل حق العمال في التقاضي والطعن في قرارات الصرف التعسفي وانتهاكات العمل إلى حق نظري على الورق، بلا ممر فعلي إلى المحاكم المختصة.
 
هذا الشلل لا يحدث في زمن بحبوحة، بل في قلب انهيار مالي أطاح بقيمة الأجور والتعويضات، وقلّص مكافآت نهاية الخدمة ومدّخرات عمر لآلاف العائلات. من دون مجالس عمل تحكيمية فعّالة، يصبح العامل الذي خسر عمله أو جرى استغلاله، أعزل تماماً أمام صاحب العمل، لا يستطيع تحصيل راتب متأخّر، ولا الطعن في صرف تعسفي، ولا حتى تثبيت حق بسيط كتسجيل سنوات خدمته.
 
 
في الأصل، شُكِّلت مجالس العمل التحكيمية كـ"محاكم خاصة" لقضايا العمل، يفترض أن تبتّ النزاعات بين الأجراء وأصحاب العمل خلال مهلة ثلاثة أشهر، وفق قانون العمل اللبناني. لكن الواقع مختلف تماماً: حتى قبل الشلل الكامل، كانت الملفات تتكدّس لسنوات. فبحسب دراسة حقوقية، بلغ عدد الشكاوى المقدّمة بين 2017 و2023 نحو 5000 شكوى أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت، و6500 شكوى في جبل لبنان، ولا يزال حوالي أكثر من 60% منها من دون أحكام، ما يعني عملياً أن عدداً كبيراً من العمال ينتظرون حكماً قد لا يصل أبداً.
 
ومع استمرار تعليق عمل بعض المجالس منذ أكثر من عامين في معظم المحافظات، تضاعف حجم الأزمة. آلاف الدعاوى الجديدة عالقة، لا تُحدَّد لها جلسات ولا تُبتّ. جوهر الأزمة بدأ عندما توقّف مفوّضو الحكومة عن حضور جلسات مجالس العمل التحكيمية في نيسان 2023، احتجاجاً على تدنّي بدل حضور الجلسات بعد انهيار الليرة. لاحقاً، انضم إليهم ممثلو العمال وأصحاب العمل، بعدما جرى الحديث عن تعديل بدلات حضور فئة من أعضاء الهيئات دون أخرى، فتحوّل الاعتراض إلى تعطيل شامل تقريباً لمحاكم العمل.
 
اليوم، تقول مصادر نقابية لـ"لبنان24" أنّ الازمة لا تزال عند النقطة نفسها تقريباً. وتضيف:" في ظل هذه الوقائع، يجد العامل اللبناني نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإمّا القبول بتسوية "على البارد" يفرضها صاحب العمل، يساوم فيها على تعويض أقل بكثير من حقه، فقط لأنه يعرف أن القضاء متوقّف أو بطيء، وإمّا تقديم شكوى يعرف مسبقاً أنها ستنام سنوات في الأدراج من دون جلسة واحدة".
 
تقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.7 مليون عامل يتأثرون بهذا الشلل، بين أجراء في القطاع الخاص، وموظفين بموجب عقود، وعاملين في القطاعات الإعلامية والخدمية والصناعية وسواها، جميعهم يواجهون خطر الاستغلال من دون شبكة حماية قضائية فعّالة.
 
البيانات النقابية والحقوقية تتحدث صراحة عن أن العديد من أصحاب العمل استغلّوا الفراغ القضائي لإنهاء عقود العمل تحت ذريعة الأزمة، من دون دفع التعويضات المستحقة، أو عبر الضغط على العامل للقبول بتسويات مجحفة. في بعض الحالات، يتعلّق الأمر بملفات صرف على خلفية حرية التعبير أو نشاط نقابي مشروع، لكن غياب محاكم العمل الفاعلة حوّل هذه القضايا إلى ملفات معلّقة، وبقي أصحابها بلا تعويض ولا إنصاف.
في السياق، علم "لبنان24" أنّ الامر لا يقتصر على قطاع بعينه؛ فمن المصانع والمؤسسات التجارية إلى وسائل الإعلام، تتكرر الرواية نفسها: "تم صرفنا بذريعة الأزمة، طُلب منا توقيع براءة ذمّة للحصول على جزء بسيط من حقوقنا، وإن رفضنا، قيل لنا: المحاكم معطلة، ولن تحصلوا على شيء".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
استغلال خطير.. 64% من أطفال جنوب السودان في عمالة قسرية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: العالم اليوم أمام مفترق خطير
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل السوري: لا يوجد فراغ تشريعي بشأن تجريم الخطاب الطائفي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قانون العمل اللبناني

مجلس العمل التحكيمي

وسائل الإعلام

مجلس العمل

جبل لبنان

القضايا

لبنان24

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2025-12-13
Lebanon24
07:14 | 2025-12-13
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13
Lebanon24
07:03 | 2025-12-13
Lebanon24
07:00 | 2025-12-13
Lebanon24
06:59 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24