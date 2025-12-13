تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين صعود "الميكانيزم" وضغط واشنطن.. بري يعيد تثبيت شروط اللعبة في الجنوب

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1454523-639012142800867442.webp
Doc-P-1454523-639012142800867442.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في وقتٍ تتسارع الحركة السياسية في بيروت، في سياق ما يصحّ وصفه بـ"الاستنفار" الإقليمي والدولي، على وقع السباق المتجدّد بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية جنوبًا، تتكثف الرسائل التي تبدو "متشابكة" على أكثر من مستوى، فالانفتاح على خيار التفاوض مثلاً، الذي تجلّى في اجتماع "الميكانيزم" الأخير، لا يترجم مرونة إسرائيلية، بل على العكس من ذلك، يبدو أنّ تل أبيب مصرّة على معادلتها الجديدة: "النار فوق التفاوض".
 
في هذا المناخ، برزت المواقف المتقدّمة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رفع السقف بوضوح في مواجهة ما اعتبره "تهديدًا" للبنانيين، ومحدّدًا في الوقت نفسه "مسلّمات" لا يمكن لأي عملية تفاوض أن تتجاوزها. وبين الموقفين، بدا أن رئيس المجلس يوجّه خطابًا مزدوجًا: واحد نحو الأميركيين عنوانه رفض الضغوط، وآخر نحو الداخل مفاده أنّ التفاوض في الجنوب ليس ورقة سائبة بيد أحد.
 
ما يتّضح اليوم هو أنّ خطَّين يسيران بالتوازي: واشنطن تدفع نحو إعادة هندسة آليات إدارة الجنوب، فيما تمضي إسرائيل في مقاربتها القائمة على استمرار الضغط الميداني، وبينهما يسعى بري إلى تثبيت قواعد اللعبة التي لا تسمح بانزلاق المفاوضات إلى صيغة تقيّد الدولة. ومن بيئة هذا الاشتباك السياسي – الدبلوماسي، يتقدّم ملف "الميكانيزم" ليصبح مركز الحركة بدلًا من "اليونيفيل"، في انعكاس واضح لتوازنات جديدة يتمّ بناؤها على مهل، فهل تتأثّر الجبهة؟!
 
صعود الميكانيزم وتراجع اليونيفيل
 
صحيح أنّ لجنة "الميكانيزم" استُحدِثت منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قبل أكثر من عام، ولو بقي حبرًا على ورق، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ هذه اللجنة تقدّمت في الأيام الأخيرة بوصفها الآلية الأكثر حضورًا لبحث ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، ولا سيما أنّ تغييرًا "نوعيًا" طرأ على مهمّتها في الأيام الأخيرة، لم تعد بموجبه مجرد قناة تقنية، بل تحوّلت إلى إطار لإدارة النزاع وفضّ الاشتباكات، وتحديد المناطق الحسّاسة، والتعامل مع الخروق.
 
المفارقة أنّ صعود دور الميكانيزم جاء في وقت تتقلّص فيه قدرة "اليونيفيل" على لعب دورها التقليدي كما كان في السنوات الماضية، إذ إنّ الضغوط الميدانية عليها تتزايد، وآخرها تعرّض إحدى دورياتها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، وهو ما يفسّره البعض بحقيقة أنّ المزاج الدولي يتّجه إلى صيغة تعتبر أن وجود "مرآة تفاوضية" متخصّصة قد يكون أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة من قوّة مراقبة تنتشر في مساحة حسّاسة، وتصبح أحيانًا جزءًا من الاشتباك بدلًا من أن تكون عنصر ضبط له.
 
في موازاة ذلك، أرسل السفير الأميركي في بيروت إشارة لافتة في حديث صحافي حين قال إن إسرائيل تفصل بين المسار التفاوضي والضربات العسكرية، ما يعني ضمنًا أن أي تقدّم في "الميكانيزم" أو في اجتماعات الناقورة لن ينعكس تلقائيًا على تخفيف الهجمات. بهذا المعنى، تبدو الرسالة الفعلية أن على لبنان أن يمضي في مسار الترتيبات الحدودية والالتزامات جنوبًا، فيما تبقي تل أبيب لنفسها هامش الاستمرار في الضغط الميداني تماماً كما فعلت حين كرّست لنفسها "حرية الحركة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن يردعها رادع.
 
بري على خط المواجهة
 
هكذا تتقاطع، وفق ما يقول العارفون، إرادةُ واشنطن في إعادة تنظيم الآليات الدولية مع محاولة تكريس ميزان قوى لمصلحة إسرائيل على الأرض. وفي هذا السياق تحديدًا، يمكن قراءة موقف الرئيس نبيه بري كردّ مباشر على التصريحات الأميركية الأخيرة وما نُقل عن الموفد توم براك، والتي رأت فيها عين التينة محاولة غير مقبولة للضغط على اللبنانيين، علمًا أنّ بري لم يكتفِ بالاعتراض الدبلوماسي، بل أعاد تظهير دوره كحارس للسقف التفاوضي حين قال بوضوح: "لا أحد يهدّد اللبنانيين".
 
بحسب المقرّبين من رئيس المجلس، فإنّ هذه الجملة بدت بمثابة تثبيت لمعادلة تقول إن التفاوض في الجنوب لن يتمّ تحت الضغط الأميركي ولا تحت إيقاع الغارات الإسرائيلية.وفي خلفية هذا الموقف، يضع بري ثلاث "مسلّمات" يعتبرها خطًا أحمر: الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلّها، انتشار الجيش اللبناني في المواقع المتّفق عليها، وحصر السلاح جنوب الليطاني بالمؤسسة العسكرية وفق القرار 1701.
 
هذه المسلّمات ليست جديدة في الخطاب الرسمي، لكنها اكتسبت وزنًا إضافيًا اليوم لأنها تأتي في لحظة تعمل فيها القوى الدولية على إعادة تشكيل المشهد الجنوبي عبر الميكانيزم، ومع نقاش متجدد حول دور اليونيفيل وحدود حركتها. لكنّ الرسالة الأهمّ بحسب هؤلاء، تبقى في رفض بري التعامل مع الجنوب كما لو أنه ملفّ منفصل عن توازنات الداخل، وكأنّه أراد القول إنّ أي طرح دولي لإعادة رسم خطوط الجنوب يجب أن يمرّ عبر الدولة، لا عبر قنوات جانبية أو تفاهمات موضعية.
 
باختصار، يبدو أنّ المشهد الجنوبي يدخل مرحلة جديدة بعد عام على ما سُمّي اتفاقًا لوقف إطلاق النار: "الميكانيزم" يتقدّم بوصفه العصب الفعلي لإدارة النزاع، و"اليونيفيل" تتراجع تحت ضغط الوقائع الميدانية، وإسرائيل تواصل مقاربة تقوم على التفاوض من جهة واستمرار الضربات من جهة أخرى، فيما تحاول واشنطن إعادة تنظيم الآليات بما ينسجم مع هذا الواقع. في المقابل، يرفع بري صوته لتثبيت موقعه كمرجعية تفاوضية لا يمكن تجاوزها، ولترسيم حدود ما يقبل به لبنان وما يرفضه.
السؤال الآن هو ما إذا كان لبنان قادرًا على أن يفرض إيقاعه الخاص في المفاوضات المقبلة، أم أن الواقع الميداني سيبقى هو الحاكم، فيما تتحوّل الآليات الجديدة إلى إطار يكرّس ميزان القوى بدلًا من تعديله. الجواب ستحدّده الأسابيع المقبلة، مع استمرار الاجتماعات في الناقورة، ومع اختبار قدرة "الميكانيزم" على أن يكون فعلًا أداة تفاوض، لا مجرّد عنوان جديد لمرحلة أشدّ تعقيدًا في الجنوب.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تدخّل أميركي لاعطاء "الميكانيزم" فرصة وتثبيت مهلة نزع السلاح في نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفعيل "الميكانيزم" وعودة أهالي الجنوب محور لقاء عون وأورتاغوس
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم"نحو إدارة الهدوء المقبول نسبيًا في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

نبيه بري

إسرائيل

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24