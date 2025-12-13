"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار

نفت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، التي التقت أمس رئيس الجمهورية في ، صحة بعض التسريبات المنسوبة إلى الرئيس حول علاقة وسوريا.



وقالت في بيان"في خبر زيارة عون ، كان كلام الرئيس واضحا ومحددا اذ قال: بعد تسوية الخلافات سألتقي ، وهو لم يقل سأزور سوريا" .



وفي هذا الإطار، تمنت الجمعية، من الزملاء توخي الحذر في نقل أي خبر صحافي والحرص على الدقة وعدم الوقوع في خطأ نقل الموقف والمعلومة، "خصوصاً أن كلام الرئاسة الأولى يحمل موقفاً رسمياً لا يحتمل التأويل".



وشكرت رئيس الجمهورية الذي اعلن مواقفه بشفافية مع نخبة من الصحافيين، مشيرة الى أن اللقاءً لم يكن خاصا لأي مؤسسة إعلامية، "لاسيما وأن الرئيس يمثل نموذجا في احترام دور الاعلام وصيانة الحرية".

