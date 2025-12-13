تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار
Lebanon 24
13-12-2025
|
02:33
نفت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، التي التقت أمس رئيس الجمهورية
جوزاف عون
في
بعبدا
، صحة بعض التسريبات المنسوبة إلى الرئيس حول علاقة
لبنان
وسوريا.
وقالت في بيان"في خبر زيارة عون
سوريا
، كان كلام الرئيس واضحا ومحددا اذ قال: بعد تسوية الخلافات سألتقي
الشرع
، وهو لم يقل سأزور سوريا" .
وفي هذا الإطار، تمنت الجمعية، من الزملاء توخي الحذر في نقل أي خبر صحافي والحرص على الدقة وعدم الوقوع في خطأ نقل الموقف والمعلومة، "خصوصاً أن كلام الرئاسة الأولى يحمل موقفاً رسمياً لا يحتمل التأويل".
وشكرت رئيس الجمهورية الذي اعلن مواقفه بشفافية مع نخبة من الصحافيين، مشيرة الى أن اللقاءً لم يكن خاصا لأي مؤسسة إعلامية، "لاسيما وأن الرئيس يمثل نموذجا في احترام دور الاعلام وصيانة الحرية".
