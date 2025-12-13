سياسيون ينعون غسان سكاف

كتب رئيس الحكومة السابق سعد عبر منصة "أكس": "رحم الله الأخ الصديق الخلوق العصامي الدكتور غسان سكاف. خسارة للبقاع والوطن، للطب والسياسة. أصدق التعازي لعائلته وانا لله وانا إليه راجعون".



ونعى الرئيس تمام سلام عبر حسابه على منصة "أكس" النائب غسان سكاف، وقال: "عرف د غسان سكاف بصدقه وصراحته وعقله الوقّاد. انعكست كل تلك الصفات على ما حققه من نجاح في اختصاصه الطبي بداية ثم بما اقبل عليه من دور نيابي اعطاه كل ما عنده من علم ومعرفة واخلاص. سيفتقد وجهاً وطنياً كبيراً .. عزاؤنا لزوجته وأبنائه وآل سكاف وجميع محييه".

ونعى وزير الاعلام بول مرقص النائب غسان سكاف، وكتب عبر منصة "اكس":"غيّب الموت الصديق المحبّ، النائب الدكتور غسان سكاف… رجل حمل همّ البلد، وترك أثرًا طيبًا في السياسة والطبّ والمجتمع.



أحرّ التعازي لزوجته الفاضلة الزميلة الأستاذة ميسم يونس وعموم العائلة الكريمة ومحبيه. رحمه الله".



وكتب وزير الطاقة جو الصدي عبر منصة "أكس": "برحيل د. غسان سكاف خسر لبنان رجل دولة دمس الأخلاق يعمل على مدّ الجسور لما فيه مصلحة الوطن. لروحه السلام ولعأئلته ومحبيه أحرّ التعازي".

وكتب النائب ميشال الضاهر عبر منصة اكس: غسان سكاف لم يكن اسمًا عابرًا في الحياة العامة، بل قيمة إنسانية وعلمية ووطنية. رجل اختار أن يكون صريحًا مع نفسه ومع الآخرين، فحافظ على احترامه لذاته واحترام من حوله.

آمن بلبنان فكرةً ومسؤولية، وتعاطى مع الشأن العام بعقل الطبيب وضمير الإنسان، فكان حضوره متزنًا ومواقفه مدروسة، لا ضجيج فيها ولا ادّعاء.

برحيله نخسر شخصية راقية، ويبقى أثره شاهدًا على مسيرة نظيفة ومشرّفة.

الرحمة لروحه، والعزاء الصادق لعائلته ومحبيه.

النائبة نجاة عون صليبا كتبت على منصة "أكس": "آمن غسان بهذا الوطن. اختار لبنان على حساب مسيرة مهنية ناجحة، وتخلّى عن الكثير من راحته ومصالحه الخاصة ليضع نفسه في خدمة بلده. لم يكن هذا الخيار شكليًا، بل التزامًا يوميًا صادقًا. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كرّس جهده بالكامل لجمع الناس حول القواسم المشتركة. في مرحلة طغت عليها الانقسامات وانهيار المؤسسات، عمل بهدوء وإصرار لإعادة بناء الثقة، وترسيخ الحوار، والمساهمة في إعادة إحياء مؤسسات الدولة. آمن بأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بالتحمل المسؤولية، واحترام الدولة ومؤسساتها. كان ثابتًا في التزامه، هادئًا في مقاربته، وصادقًا في نياته. خسر لبنان رجلًا قدّم الوطن على الذات، والحوار على الصدام. رحمه الله، ولتكن ذكراه تذكيرًا بأن الخدمة العامة، والنزاهة، والإيمان بالمؤسسات قيمًا تستحق الحياة من أجلها".

النائب فريد البستاني كتب على منصة "أكس": "رحم الله زميلنا النائب الآدمي الدكتور غسان سكاف, الطبيب الجرّاح البارع الذي أنقذ حياة آلاف المرضى خلال مسيرته الطبيّة الناجحة. سوف أفتقد صديقاً عزيزاً، جمعتنا مسيرة متشابهة من الإغتراب الى لبنان ومن عالم الطبّ الى عالم السياسة وفق مبادئ وثوابت أخلاقية ووطنية. خالص تعازيّ لعائلته الكريمة, وللمجلس النيابي وعموم أهالي البقاع ولبنان".

وكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "أكس": "رحم الله زميلنا النائب د. غسان سكاف. سوف أفتقد رجل المبادئ والأخلاق العالية. خالص تعازيّ لعائلته الكريمة".

عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور نعى بدوره النائب الدكتور غسان سكاف، فقال: "ترافقت وغسان سكاف على مدى سنوات وكانت دوما رفقة شرف وصداقة واحترام . كان وطنيا حتى اعماق قناعاته ، شجاعا في الجهر برأيه ، اخلاقيا في مسلكه ، واضح الرؤية ودائم الجد والبحث عن الحلول وطالما حظي بالاحترام من اللبنانيين ومن الاوساط الدبلوماسية التي كانت تصغي لافكاره بتقدير شديد . كان قامة علمية كبيرة وطبيبا لامعا يعتز به لبنان . الرحمة لروحك يا غسان والعزاء الحار للأخت العزيزة ميسم ولأبنائك وعائلتك ومحبيك".

كما كتب السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس": "عرفناك صديقًا مُحبًّا، رجل دولة، مؤمنًا بقيمه، مبادرًا في عطائه، جامعًا لا مُفرِّقًا، مستقيم الرأي بالانتماء والفعل. برحيل الزميل الصديق الدكتور غسان سكاف نخسر قامة إنسانية ووطنية راقية. رحمك الله وأراح نفسك مع أرواح الصديقين الراقدين، وألهم عائلتك ومحبيك الصبر والسلوان".

وكتب النائب السابق اميل رحمة على منصة "اكس": غسان سكاف، رحيلك خسارة كبيرة في اكثر من ميدان وطني وسياسي وأخلاقي ومهني وانساني. بكّرت الرحيل وزرعت في قلوب عائلتك ومحبيك وجعا وحسرة. تعازيّ الحارة لزوجتك الزميلة لعائلتك وللمجلس النيابي . أسكنك الله فسيح جنانه".

ونعى رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر صفحاته على النائب غسان سكاف الذي وافته المنية صباح اليوم، وقال في منشور: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة النائب غسان سكاف، الطبيب المثقّف، والنائب المستقل، وصاحب الكلمة الهادئة والعقل السياسي المنفتح، الذي شكّل خلال مسيرته نموذجا مختلفا في العمل النيابي، قائما على الحوار والمسؤولية والابتعاد عن الشعبوية والانقسام".



وقال: "لقد عُرف الراحل بنهجه العقلاني، وبسعيه الدائم إلى مقاربة الوطنية بروح الدولة، وباحترامه للتنوّع السياسي والفكري، فكان صوتا وازنا يُصغي قبل أن يتكلّم، ويبحث عن المشترك قبل الخلاف. إنّ لبنان، في هذه المرحلة الصعبة، يخسر برحيله وجها نيابيا راقيا وطبيبا انسانيا، آمن بأن السياسة رسالة خدمة لا منبر صدام، وبأن الاختلاف لا يُفسد للودّ قضية. اتقدّم من عائلة الراحل الكريمة، ومن أهالي زحلة، ومن أصدقائه ومحبيه، بأحرّ التعازي، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

ونعى رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو النائب غسان سكاف، وقال: "برحيل النائب الدكتور غسان سكاف نخسر قامة وطنية وطبية حمل مهنته رسالة والنيابة أمانة… داوى ما استطاع من الجِراح وسعى ما استطاع من المساعي بحثاً عن حلول. يغيب بالجسد لكن يبقى بالأثر …سلامٌ لروحك أيها النائب العزيز وعزاء لعائلتك ولوطن فقد مَن خدمه بإخلاص".

وكتب النائب شربل مسعد على منصة "أكس": "برحيل الزميل النائب الدكتور غسان سكاف، ينكسر حضورٌ وطنيّ راقٍ، وتفقد الحياة النيابية صوتًا هادئًا صادقًا آمن بالعلم والخدمة العامة. نتقدّم من عائلته الكريمة ومن محبّيه بعزاء يليق بقامةٍ وطنية، سائلين الله أن يجعل ذكراه حيّة في الضمائر، وأن يكون عطاؤه مصباحاً لا ينطفئ".

وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "صديقي غسّان، الطبيب المميّز، والنائب الآدمي، والزميل المتواضع. رحلتَ بهدوء، كطبعك الراقي، بعد مسيرةٍ طويلة في خدمة الوطن والإنسانيّة. خلّصتَ الكثيرين، ولم تقدر أن تُخلّص نفسك، لكن قدرك كان أن ترتفع عاليًا إلى حضن الآب، كما رفعتَ على الأرض اسمك واسم عائلتك ووطنك عاليًا أينما حللت. أتذكّر مواقفك الوطنيّة في المحافل التي زرناها سويًّا، حيث تشاركنا على الوطن، والخوف على أمنه واستقراره وسيادته. نَمْ قرير أيّها الطبيب الشاطر، والنائب الماهر، والصديق الوفي، فمسيرتك المشرّفة باقية في وجدان كلّ من عرفك ورافقك. تعازينا الحارّة إلى زوجتك وأولادك وعائلتك، وإلى أهلنا في البقاع وفي الوطن. المسيح قام".