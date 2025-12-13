خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير

نفّذت القوى الأمنية قرار بخَتْم محلّ "مكتب " العائد لرفعت حمزة بالشمع الأحمر في منطقة الصفير، في إطار متابعة ملف إطلاق النار الذي هزّ المنطقة قبل أسابيع.



وكان حمزة قد أُوقف سابقًا 24 يومًا قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وفي موازاة ذلك، أصدر مذكّرتي توقيف بحق شخصين يُشتبه بانتمائهما إلى العصابة المرتبطة بالحادث، وسط ترجيحات بتوقيفات إضافية مع تشدّد القبضة القضائية.



