تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1454542-639012163931946635.png
Doc-P-1454542-639012163931946635.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت القوى الأمنية قرار قاضي التحقيق بخَتْم محلّ "مكتب الهادي" العائد لرفعت حمزة بالشمع الأحمر في منطقة الصفير، في إطار متابعة ملف إطلاق النار الذي هزّ المنطقة قبل أسابيع.

وكان حمزة قد أُوقف سابقًا 24 يومًا قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وفي موازاة ذلك، أصدر القضاء مذكّرتي توقيف بحق شخصين يُشتبه بانتمائهما إلى العصابة المرتبطة بالحادث، وسط ترجيحات بتوقيفات إضافية مع تشدّد القبضة القضائية.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
في جويا.. ختم مسلخ بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف "طبيب مزيف"... وختم "سنتر" للتجميل بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ختم محل لبيع الدواجن بالشمع الأحمر.. كان صاحبه يبيع الدجاج بسعرٍ مُنخفض جدّاً لهذا السبب
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشمع الأحمر

قاضي التحقيق

القضاء

الهادي

بانت

صفير

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2025-12-13
Lebanon24
07:14 | 2025-12-13
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13
Lebanon24
07:03 | 2025-12-13
Lebanon24
07:00 | 2025-12-13
Lebanon24
06:59 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24