تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آلية استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسم أموال المودعين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1454548-639012175304973932.jpg
Doc-P-1454548-639012175304973932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم الحديث في الأيام الماضية  عن مسودة مسربة لمشروع قانون الفجوة المالية الذي  تعمل عليه الحكومة تمهيداً لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد سنوات من احتجازها في المصارف. 

وكشفت المسودة ان الودائع المصرفية التي تصل إلى 100 ألف دولار ستُسدد نقدا خلال 4 سنوات، وما فوق هذا السقف سيتحوّل إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة مدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية. 

وفي هذا الإطار، قال خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "من خلال هذه المسودة هناك تصنيف للودائع المؤهلة وغير المؤهلة"، مشيرا إلى ان "كل الحسابات التي لا "غُبار" عليها سيتم دفعها وفق الآلية التي تعتمد وحسب القيمة الموجودة في الحساب،  أي في حال كان الحساب أقل من 100 ألف دولار سيتم تسديد الودائع نقدا، أما الحسابات التي هي ما فوق الـ 100 ألف دولار فستتحوّل إلى سندات مع فائدة 2 بالمئة يعني ستكون بشكل استثماري يُمكن لاحقا بيعها والتداول بها".

وتابع: "الحسابات المشكوك بصحة أموالها والتي قد تكون ناتجة عن عمليات تبييض او عمليات غير شرعية او غير منظمة بموجب القوانين،  منها الشراء بالشيكات والفوائد الهائلة التي وضعت في الحسابات او مصادر المال المشبوهة سيتم وضع اليد عليها ونقلها إلى حساب "ترانزيتوار" كي يتم لاحقا إحالتها على هيئة التحقيق الخاصة التي ستدقق بصحة الأرقام وبالمبالغ الحقيقية".

واعتبر ان "هذا الخيار منطقي لأن الحكومة والدولة اللبنانية هما اليوم أمام معضلة الفجوة المالية ومن المستحيل تأمين الـ 70 مليار دولار لسد ثغرة الفجوة المالية "، مشيرا إلى ان "هذه العملية يجب ان تترافق مع آليات قضائية وقانونية تفتح كل الملفات ويتم من خلالها استرجاع الأموال حتى تلك التي لم تدخل إلى المصارف بطريقة قانونية كما حصل في وزارة الاتصالات، حيث أصدر القضاء أحكاماً بتغريم وزراء سابقين بتهمة هدر المال العام وتحويل أموال للشركات من دون وجه حق، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، ويتم العمل على متابعة استردادها عبر التحقيقات".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة غير موفّقة لسلامة.. أين أموال المودعين؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

هيئة التحقيق الخاصة

الدولة اللبنانية

وزارة الاتصالات

هيئة التحقيق

مصرف لبنان

بعد سنوات

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2025-12-13
Lebanon24
07:14 | 2025-12-13
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13
Lebanon24
07:03 | 2025-12-13
Lebanon24
07:00 | 2025-12-13
Lebanon24
06:59 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24