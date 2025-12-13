طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق هذه المناطق

تحلّق طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام. كا" فوق منطقة ومزارع المحتلة وصولا حتى تلة الرادار الاسرائيلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات المشرف على بلدة والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، وفق ما أفادت مندوبة " ".

