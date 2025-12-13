تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لقاء ارسلان-وهاب "يثير القلق"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-12-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اثار اللقاء الذي عقد في الايام الماضية بين رئيس "
الحزب الديمقراطي
"
طلال ارسلان
ورئيس "حزب التوحيد"
وئام وهاب
القلق في صفوف
الحزب الاشتراكي
نظراً لما لهذا الامر من تداعيات لناحية التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة، اذا ما جرت في موعدها.
مصادر مقربة من
ارسلان
ووهاب اعتبرت ان هذا الأمر مبالغ فيه، خصوصاً وان التحالف بين الرجلين راسخ منذ مدة وأي من الطرفين لم يعلن قطعه، وبالتالي فان اللقاء ما بينهما طبيعي للغاية.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض يثير قلقًا عميقًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض يثير قلقًا عميقًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
13/12/2025 14:26:59
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أثر جانبي مؤلم لحقن التخسيس يثير القلق.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن "اقدام أوزمبيك"
Lebanon 24
أثر جانبي مؤلم لحقن التخسيس يثير القلق.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن "اقدام أوزمبيك"
13/12/2025 14:26:59
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات تتصاعد.. تمدد "الإخوان" يثير القلق في أوروبا!
Lebanon 24
تحذيرات تتصاعد.. تمدد "الإخوان" يثير القلق في أوروبا!
13/12/2025 14:26:59
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: المسيحيون يهاجرون من سوريا وهذا الامر يثير القلق
Lebanon 24
الراعي: المسيحيون يهاجرون من سوريا وهذا الامر يثير القلق
13/12/2025 14:26:59
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الحزب الديمقراطي
الحزب الاشتراكي
طلال ارسلان
الديمقراطي
وئام وهاب
الاشتراكي
ديمقراطي
ارسلان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
Lebanon 24
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
04:35 | 2025-12-13
13/12/2025 04:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
Lebanon 24
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
07:14 | 2025-12-13
13/12/2025 07:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
07:04 | 2025-12-13
13/12/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
Lebanon 24
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
07:03 | 2025-12-13
13/12/2025 07:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
Lebanon 24
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
07:00 | 2025-12-13
13/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:35 | 2025-12-13
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
07:14 | 2025-12-13
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
07:04 | 2025-12-13
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
07:03 | 2025-12-13
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
07:00 | 2025-12-13
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
06:59 | 2025-12-13
الجيش يكشف على أحد المنازل في بلدة يانوح
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24