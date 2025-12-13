الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على و للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مصدره البحرالأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يعود ينحسر تدريجيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة.





الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية مساء.



الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلاً .



الإثنين:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا الظهر، تتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال ١٧٠٠م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.



الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س خاصة في الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وقد تلامس ال ١٣٠٠م الجبال الشمالية والداخلية، تخف حدّة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة .نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلا.



