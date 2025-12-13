تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:35
Doc-P-1454586-639012228983720229.jpg
Doc-P-1454586-639012228983720229.jpg photos 0
إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي "أن التحركات الديبلوماسية الاجنبية والعربية الراهنة تجاه لبنان، تشكل فرصة اساسية ينبغي علينا الافادة منها بعيدا عن التباينات والسجالات الداخلية العقيمة، لالتقاط الفرصة المتاحة للنهوض للبنان وحل ازماته السياسية والاقتصادية.

وقال في تصريح: "حان الوقت لتلتقي القيادات كافة على موقف موحّد يحمي وطننا من العدوان  الاسرائيلي المستمر على لبنان، بعيدا عن اي رهان خاطئ اثبتت كل التجارب السابقة فشله في توفير اي استقرار للبنان. وعلينا نحن اللبنانيين أن نكون المبادرين في ارساء الاستقرار في وطننا بدل انتظار استقرار الدول الاخرى وانعكاساته علينا. " 

أضاف: "الفرصة المتاحة حاليا للحل عبر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار" الميكانيزم" وترؤس السفير سيمون كرم، صاحب الخبرة الديبلوماسية الواسعة، الجانب اللبناني في هذه اللجنة. وهذا المسار نتمنى ان يستمر بوتيرة متصاعدة لتحقيق المطالب اللبنانية وفي مقدمها وقف الاعتداءات المستمرة على لبنان والانسحاب الاسرائيلي الكامل من المواقع التي يحتلها. "

أضاف: "إن هذا المسار التفاوضي من شأنه، اذا نجح، ان يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949،وتأمين استقرار طويل الامد بات لبنان والبنانيون بأمس الحاجة اليه."

لقاءات
وكان الرئيس ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات في مركز "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" في باب الرمل في طرابلس، حيث استقبل وفودا شعبية ونقابية واهلية من مختلف المناطق عرضت له مطالبها. والتقى رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم على رأس وفد من المخاتير.
وزار الرئيس ميقاتي منطقة بعل الدراويش في التبانة، حيث التقى الأهالي واطّلع ميدانياً على أوضاعهم المعيشية، مستمعاً إلى شكاواهم ومطالبهم. كما جال في احياء المنطقة والتقى أهلها.
 
 
 

سفير اندونيسيا
كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير  أندونيسيا في لبنان ديكي كومار، يرافقه رئيس جمعية تجار طرابلس أسعد الحريري.
 
 
 
 
 
المعهد العربي للتخطيط
وفي دارته في بيروت، استقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للمعهد  العربي للتخطيط في الكويت الدكتور عادل عبدالله الوقيان يرافقه رئيس الجهاز  الاداري للمعهد  كريم درويش في حضور الدكتور عبدالرزاق القرحاني.
وخلال اللقاء أثنى الرئيس ميقاتي على جهود "المعهد العربي للتخطيط" في الوطن العربي، وعلى العناية الخاصة التي حظي بها لبنان في السنوات العشر الأخيرة من خلال اعداد الخارطة الاستثمارية والبرامج  الخاصة في مجال"بناء وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية" و "المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال".
كما هنأ السيد عادل على توليه الادارة العامة للمعهد متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
وكان اللقاء مناسبة  جرى فيها البحث في البرامج والمبادرات وفق الرؤية الجديدة للمعهد، وكيفية التعاون لتحقيقها.
 
 
 
 
 
 
 
