مفتي صور: قوات اليونيفيل تشكل السند الدائم للجيش

استقبل مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في اللواء ديوداتو ابنيارا General Diodato Abagnara، قائد القطاع العميد دافيد كولوسي BG David Colussi Col. قائد الكتيبة الكورية العقيد هو جون لي،Ho jun Lee، ووفدًا من قيادة الكتيبة الكورية، في حضور النائب علي خريس، بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، بلدية صور علوان شرف وعدد من رؤساء البلديات والمسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل المهندس علي اسماعيل، ووفد من قيادة اقليم جبل عامل في حركة "أمل" والقيادي عادل عون وممثلي الجمعيات الاهلية والانسانية في منطقة صور وعدد من رجال الدين ومدير مجمع الخضرا الديني الشيخ وفريق عمل مشروع خير العطاء للعمل الإنساني.



وأكد عبدالله أن قوات اليونيفيل بمختلف وحداتها تشكّل السند الداعم للجيش اللبناني في أداء مهامه الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب ، إلى جانب دورها الإنساني في مساندة الأهالي، وقال: "إن قوات اليونيفيل، بمختلف وحداتها، تشكّل السند الداعم للجيش في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، إلى جانب دورها الإنساني في مساندة الأهالي، لا سيما في ظل الاعتداءات المتواصلة التي تطال المدنيين وتحدي العدو للإرادة الدولية، وصولًا إلى التعدي على قوات اليونيفيل نفسها".



وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل خرق القرارات الدولية من خلال اعتداءاته المتكررة على الأراضي ، ما يزيد من معاناة السكان المحليين ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، معتبرًا أن استمرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.



ونوّه بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به الكتيبة الكورية خاصة واليونيفيل عامة ، مثمّنًا مساهمتها الدائمة في دعم مشروع «خير العطاء» الذي تقيمه دار الإفتاء الجعفري في صور، ضمن مجمع الخضرا الديني، والذي يقدّم خدمات طبية ودوائية للمحتاجين، ولا سيما للمتضررين والمهجّرين داخل وطنهم.



كما اشاد العلامة عبدالله بمواقف قائد اليونيفيل "التي تعبر عن حقيقة مهام اليونيفيل في لبنان".



وختم بتأكيد أهمية التعاطي الإنساني مع الأهالي الذين لا يزالون ممنوعين من العودة إلى منازلهم، داعيًا إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والعمل الجاد لضمان عودتهم الآمنة وصون كرامتهم وحقوقهم، معتبرًا أن الاستقرار الحقيقي يبدأ من الإنسان وحقه في الأمن والحياة الكريمة.



ابنيارا



بدوره، أكّد الكولونيل ابنيارا قوات "اليونيفيل" تنفيذ مهامها وفق التفويض الدولي، والتنسيق الدائم مع الجيش والسلطات المحلية، مشددًا على حرصنا على مواصلة دورها الإنساني إلى جانب واجباتها الأمنية، مؤكدًا أن اليونيفيل قدّمت لمشروع «خير العطاء» أدوية ومعدات طبية تلبية لحاجات الأهالي والمحتاجين في المنطقة.



وقال: "اقدر مساعدة مفتي اليونيفيل، المفتي عبدالله، ونحن هنا من اجل السلام ومن اجل المحبة، واشكر لقائد الكتيبة الكورية وقائد القطاع الغربي عملهما ونسعى لخلق الظروف المتاحة للسلام والاستقرار في هذا جنوب لبنان".



ثم تسلم العلامة عبدالله لائحة موثقة بالمساعدات. وقدم درعا تقديرية لقائد الكتيبة الكورية.

Advertisement