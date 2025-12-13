تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رستم في رسالة وجدانية: النيابة مسؤولية ثقيلة
Lebanon 24
13-12-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
أحمد رستم
في رسالة وجدانية: "أحيانا يرهقني ثقل المسؤولية، وأشعر بأن موقع
النيابة
ليس تشريفا بقدر ما هو تكليف يومي مليء بالتعب والضغط النفسي، ولا سيما عندما يكون هم الناس حاضرا في كل تفصيل. فخدمة الناس ليست سهلة، وهي في كثير من الأحيان عذاب صامت لا يراه إلا من يحمله".
وتابع: "عندما أرى الجهد الكبير الذي يبذله الزميل
وليد البعريني
، متنقلا بين القرى والناس، واضعا وقته وراحته في خدمة أهل
عكار
، وغالبا على حساب عائلته وحياته الخاصة، يزداد احترامي وتقديري له. بل يزداد هذا التقدير لأنه رجل بألف رجل، يقضي يومه بين مصالحات وهموم الناس وخدمات لا تنتهي، حاضرا حيث يجب أن يكون، ومتقدما الصفوف عندما يحتاجه الناس".
وختم رستم: "هذا الحمل لا يقدر عليه إلا من آمن بأن العمل العام رسالة ومسؤولية أخلاقية قبل أن يكون منصبا. قد نختلف في الأساليب، لكننا نلتقي على هدف واحد، هو الوقوف إلى جانب أهلنا ومحاولة تخفيف معاناتهم بقدر ما نستطيع. الطريق متعب، نعم، لكن الواجب أكبر، لأن الناس تستحق، وعكار تستحق كل هذا الجهد وأكثر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس": حماس ستبدأ أولاً في تسليم أسلحتها الثقيلة
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس": حماس ستبدأ أولاً في تسليم أسلحتها الثقيلة
13/12/2025 14:27:47
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: خطة السلام بأوكرانيا وافق عليها رستم عمروف أحد كبار القادة بإدارة زيلينسكي
Lebanon 24
مسؤول أميركي: خطة السلام بأوكرانيا وافق عليها رستم عمروف أحد كبار القادة بإدارة زيلينسكي
13/12/2025 14:27:47
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: بين قطر ولبنان صلة وجدان وقيم مشتركة
Lebanon 24
مرقص: بين قطر ولبنان صلة وجدان وقيم مشتركة
13/12/2025 14:27:47
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
13/12/2025 14:27:47
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد البعريني
أحمد رستم
أحمد ر
ترامي
عكار
حيان
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
Lebanon 24
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
04:35 | 2025-12-13
13/12/2025 04:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
Lebanon 24
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
07:14 | 2025-12-13
13/12/2025 07:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
07:04 | 2025-12-13
13/12/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
Lebanon 24
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
07:03 | 2025-12-13
13/12/2025 07:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
Lebanon 24
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
07:00 | 2025-12-13
13/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:35 | 2025-12-13
ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
07:14 | 2025-12-13
الفوعاني شدد على تحصين الجبهة الداخلية لحماية لبنان
07:04 | 2025-12-13
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
07:03 | 2025-12-13
توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
07:00 | 2025-12-13
عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة
06:59 | 2025-12-13
الجيش يكشف على أحد المنازل في بلدة يانوح
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24